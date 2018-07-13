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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen: - "Özbekistan'dan bunların (FETÖ'nün) tamamını, kurumlarını, kuruluşlarını kapatıp dışarı attılar. Biz bunu halen hem minnettarlıkla anıyoruz hem de duyduğumuz memnuniyeti her ortamda, her görüşmemizde Özbek dostlarımıza aktarmayı bir borç biliyoruz"

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Özbekistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) zamanında fark edip, dışarı çıkartmasını minnetle andıklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla büyükelçilik binasında Özbek gazetecilerle bir araya gelen Şen, FETÖ örgütü, faaliyeti, amaç ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Şen, darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en kanlı terör eylemi olduğunu, ülkenin demokratik kurumlarını savunmak için sokağa çıkan masum sivillere karşı ölümcül silahların kullanıldığını belirtti.

"15 Temmuz, Türkiye demokrasisi ve devleti için bir güç ve sebat sınavıydı. Bu sınavı geçtiğimiz için gurur duymaktayız." diyen Şen, her kesimden ve siyasi görüşten Türk halkının özveriyle tankların önüne çıkarak ve demokratik haklarını talep ederek direndiğini ve tarihi bir dayanışma örneği gösterdiğini vurguladı.

FETÖ'ye karşı Özbekistan yönetiminin zamanında kararlı tutum ile gereken önlemleri aldığına dikkati çeken Şen, "FETÖ, Özbekistan'da da zamanında teşkilatlanmaya çalışırken, Özbekistan'ın ileri görüşlü devlet adamları bunu fark ettiler. Bunların aynı zamanda küresel boyuttaki bağlantılarını ve destekçilerini de fark ettiler ve bunlara Özbekistan'da geçit vermediler. Özbekistan'dan bunların tamamını, kurumlarını, kuruluşlarını kapatıp dışarı attılar. Biz bunu halen hem minnettarlıkla anıyoruz hem de duyduğumuz memnuniyeti her ortamda, her görüşmemizde Özbek dostlarımıza aktarmayı bir borç biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halen küresel boyutta iktidar ve hakimiyet arzusuna sahip bir kuruluşla karşı karşıya olduklarını belirten Şen, dünyada 150'yi aşkın ülkede, okulları, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve şirketleriyle mevcut olan FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkelerin de bu tehdidi tam olarak anlaması için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda, Özbek gazetecilere AA'nın 15 Temmuz'a ilişkin video ve fotoğrafları gösterildi.

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15 Temmuz Özbekistan Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen

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