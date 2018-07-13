15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

LONDRA (AA) - Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin akim bırakılmasının ikinci yıl dönümü vesilesiyle Birleşik Krallık’taki basın kuruluşlarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Büyükelçi Bilgiç, Türkiye'nin demokratik ve anayasal düzenine karşı iki yıl önce 15 Temmuz gecesi düzenlenen kanlı darbe girişimi sırasında 251 masum vatandaşın şehit olduğunu ve binlerce vatandaşın yaralandığını anımsattı.

Hain darbe girişimin arkasındaki terör örgütünün uzun yıllar boyunca Türkiye’de ve yurt dışında eğitim konusuna öncelik vererek insanların iyi niyetini suistimal ettiğini belirten Büyükelçi Bilgiç, bu kisve altında mensuplarını önemli okullara yerleştiren ve sonrasında devlet kurumlarına sızmalarını sağlayan terör örgütünün, ülkenin anayasal ve hukuk sistemini yıkma yönündeki gizli gündemlerini aşama aşama gerçekleştirmeye çalıştığını ancak bu amaçlarına ulaşamadıklarını söyledi.

Darbe girişiminin, tarihi bir dayanışma örneği sergileyen Türk halkının dirayeti, fedakarlığı ve direnişi sayesinde engellendiğine dikkati çeken Büyükelçi Bilgiç, son iki yılda örgütün omurgasının kırıldığını ve dış temsilcilikler tarafından yürütülen yoğun bilgilendirme faaliyetleri sayesinde yurt dışında da FETÖ konusunda farkındalık yaratıldığını kaydetti.