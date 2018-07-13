15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

LONDRA (AA) - Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin akim bırakılmasının ikinci yıl dönümü vesilesiyle Birleşik Krallık’taki basın kuruluşlarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Büyükelçi Bilgiç, Türkiye'nin demokratik ve anayasal düzenine karşı iki yıl önce 15 Temmuz gecesi düzenlenen kanlı darbe girişimi sırasında 251 masum vatandaşın şehit olduğunu ve binlerce vatandaşın yaralandığını anımsattı.
Hain darbe girişimin arkasındaki terör örgütünün uzun yıllar boyunca Türkiye’de ve yurt dışında eğitim konusuna öncelik vererek insanların iyi niyetini suistimal ettiğini belirten Büyükelçi Bilgiç, bu kisve altında mensuplarını önemli okullara yerleştiren ve sonrasında devlet kurumlarına sızmalarını sağlayan terör örgütünün, ülkenin anayasal ve hukuk sistemini yıkma yönündeki gizli gündemlerini aşama aşama gerçekleştirmeye çalıştığını ancak bu amaçlarına ulaşamadıklarını söyledi.
Darbe girişiminin, tarihi bir dayanışma örneği sergileyen Türk halkının dirayeti, fedakarlığı ve direnişi sayesinde engellendiğine dikkati çeken Büyükelçi Bilgiç, son iki yılda örgütün omurgasının kırıldığını ve dış temsilcilikler tarafından yürütülen yoğun bilgilendirme faaliyetleri sayesinde yurt dışında da FETÖ konusunda farkındalık yaratıldığını kaydetti.
FETÖ’nün şimdiye kadar işlediği en kanlı suç niteliğindeki 15 Temmuz darbe girişiminin buzdağının görünen yüzü olduğunu vurgulayan Büyükelçi Bilgiç, emniyetin yürüttüğü soruşturmaların darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen ve destekçilerinin yer aldığını açıkça ortaya koyduğunu ve elde edilen bulgularla terör örgütünün gizli üyelerinin ve suç niteliği taşıyan diğer faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığını anlattı.
Türkiye’nin söz konusu terör örgütüyle mücadelede uluslararası ortaklarıyla işbirliğini artırmayı hedeflediğini kaydeden Bilgiç, birçok ülkede FETÖ ile bağlantılı okulların kapatıldığını ya da devlet kontrolüne alındığını, FETÖ mensuplarının bazı ülkeler tarafından ülkemize iade edildiğini ve bazı ülkelerde adli süreçlerin devam ettiğini dile getirdi.
Bu gelişmeler sayesinde, FETÖ’nün uluslararası mevcudiyetinin kısıtlandığını ve bazı coğrafyalarda artık barınamadığını ifade eden Büyükelçi Bilgiç, Türkiye’nin tüm terör örgütleriyle mücadelesini hukuk ve demokrasi çerçevesinde sürdürme hususundaki kararlılığına vurgu yaptı.
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