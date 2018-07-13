15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Biz, 170 ülkeden bu paralel devlet yapılanmasının arındırılmasını talep ediyoruz." dedi.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, büyükelçilik konutunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Pakistan, İran büyükelçilerine, işadamlarına, akademisyenlere ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine FETÖ yapılanmasını ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini anlattı.
Fırat, Türkiye'de 1970'lerden beri devlet organlarının içine girmiş FETÖ mensuplarının, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.
Dünyanın tüm başkentlerinde ve Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşananların anıldığını belirten Fırat, "FETÖ yapılanması ile mücadele noktasında kararlıyız. Biz, 170 ülkeden bu paralel devlet yapılanmasının arındırılmasını talep ediyoruz." dedi.
Türkiye'nin tüm kurumlarıyla iki yıl önce büyük bir travma yaşadığını ve bu travmayı tek başına atlattıklarını kaydeden Fırat, FETÖ ile mücadelede dost ve kardeş ülkelerden yardım, destek ve anlayış beklediklerinin altını çizdi.
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