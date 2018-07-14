15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Artık Türkiye'de sistemin değişmesiyle birlikte her şey normalleşti. Olağanüstü hal de artık kaldırılıyor, sonlandırılıyor. İnşallah bundan sonra birlik içerisinde beraberlik içerisinde daha güzel günleri birlikte yaşayacağız." dedi. Mihalıççıklılar Derneğince Eskişehir'de bir otelde düzenlenen "Birlik ve Beraberlik Toplantısı"na katılan Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da vatan, millet, ülkenin birliği için canını feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu söyledi. Bunun daha öncekine darbelere benzemediğini belirten Destici, şöyle konuştu: "Yani, ne postmodern bir darbe ne muhtıra ne askeri müdahale. Bu çok farklı bir darbeydi. Neticede ordu içinde yuvalanmış olan FETÖ'nün gerçekleştirdiği, cuntanın gerçekleştirmiş olduğu bir darbeydi. Ama elhamdülillah yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki vatansever, milletsever komutanların karşı duruşu, emniyet teşkilatımızın başta Özel Harekatımız olmak üzere cansiperane karşı duruşu, devleti yönetenlerin dirayeti, milletimizin cesareti ve ferasetiyle hep birlikte bu darbe girişimini hem geriye püskürttük hem de ondan sonraki süreçte de FETÖ'yü temizlemek için büyük bir mücadele başlattık. Ve bugüne kadar geldiğimizde de epey yol alındığını da görmekteyiz. Tabii o gün orada milletimizin hep birlikte olması, bütün siyasi partilerin darbeye karşı birlikte ortak bir tavır, duruş sergilemeleri sonucu milletimiz, uygulamaya sokulmak istenen bir iç savaş senaryosundan kurtuldu. Artık Türkiye'de sistemin değişmesiyle birlikte her şey normalleşti. Olağanüstü hal de artık kaldırılıyor, sonlandırılıyor. İnşallah bundan sonra birlik içerisinde, beraberlik içerisinde daha güzel günleri birlikte yaşayacağız."

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına doğrudan milletten yetki aldığını aktaran Destici, "Güçlü bir hükümet, istikrarlı bir hükümet. İnşallah 5 yıl devam edecek. Kim olursa olsun, yani muhalefette olmak bunları söylememize engel olmamalı. Yine aynı şekilde güçlü bir Meclis yapısı, daha itibarlı bir Meclis yapısı, tamamen yasamaya odaklanmış bir Meclis yapısı, kuvvetler ayrılığı neticesinde yasama, yürütme ayrılığı... İnşallah Türkiye'nin önü bu anlamda daha açık. Daha güzel günleri birlikte yaşayacağız." değerlendirmesini yaptı. - "Halk ne isterse o olur" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da ülkenin 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimiyle acı olaylara tanık olduğuna işarete ederek halkın o gece demokrasiye sahip çıkıp, bu hainleri püskürttüğünü anlattı. Bunların amacının demokrasiye darbe vurup, halkın iradesine el koymak olduğuna dikkati çeken Karacan, şunları söyledi: "Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ne tamamen el koymak ve işleyişi değiştirmek istedi. Tabii Türkiye her zamanki gibi şunu gördü: Halk ne isterse o olur. Yarın ikinci yılındayız 15 Temmuz'un. Tabii o geceye gidersek... Cumhurbaşkanımız ve dönemin Başbakanı şimdiki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım, bir an evvel televizyonlara çıkıp halkı sokağa davet etti ve şunu dediler: "Demokrasinize sahip çıkın." Halk bunu dinledi. Ne oldu? Sonuçta FETÖ'cülerin kimisi kaçtı, kimisi içeride ama önemli olan halkın dediğinin olması. Halk vatanına, hükümetine, sahip çıktı. 24 Haziran'da da gördük. Sandıktan çıkan iradenin kendilerini temsil etmesi... Halkın iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'miz var. Daha güzel günler olacak inşallah."