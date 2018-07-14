"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Makedonya'ya Yansıması" sergisi

ÜSKÜP (AA) – Makedonya’daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Gençlik Kolları tarafından "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Makedonya'ya Yansıması" fotoğraf sergisi ve anma programı düzenlendi.

Eski Üsküp Türk Çarşısındaki Çifte Hamam'da düzenlenen sergi açılışına Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve milli marşlarının okunmasıyla başlanan programda, Anadolu Ajansı'nın (AA) darbe girişimi gecesine ait fotoğraflarından oluşan sergi gezildi.

TDP Genel Başkanı Beycan İlyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi bugün de Türkiye sevdalıları, soydaşlar ve diğer milletler olarak ana vatan olarak gördükleri Türkiye'ye sahip çıktıklarını söyledi.

Programın demokrasiye sahip çıkan parti gençleri tarafından düzenlendiğini hatırlatan İlyas, "Önemli olan bu tarihi unutmamak ve unutturmamaktır. 2016'da meydana gelen hain FETÖ örgütünün ve Türkiye'ye zarar vermek isteyen dış odaklarla birlikte yapmak istediği darbe girişimini bir daha lanetlemekteyiz. Şehitlerin ruhu şad olsun gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bundan sonraki ömürlerinde gururla yaşamaların istiyoruz çünkü ikinci Çanakkale'nin esas sahipleri, esas mücadele edenleri onlardır." ifadelerini kullandı.