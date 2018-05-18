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15 Temmuz Derneği'nden gazilere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik: - "(15 Temmuz darbe girişimi) Çünkü biz o gün, vesayete dur dedik. Biz o gün ülkemizi işgale kalkışan satılmış hainlere dur dedik. Biz o gün, seçilmiş Cumhurbaşkanımızın iradesini gasp etmeye çalışan alçaklara dur dedik"

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, 15 Temmuz darbe gecesinde yaşanılanlara ilişkin, "Çünkü biz o gün, vesayete dur dedik. Biz o gün ülkemizi işgale kalkışan satılmış hainlere dur dedik. Biz o gün, seçilmiş Cumhurbaşkanımızın iradesini gasp etmeye çalışan alçaklara dur dedik. " dedi.

15 Temmuz Derneği, dernek binasının bahçesinde Anadolu yakasında oturan 15 Temmuz gazileri için iftar programı düzenledi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayıp dua edilen iftar sonrası konuşan Şebik, 15 Temmuz kahramanlık hikayelerinin yazıldığı o günden bugüne ikinci Ramazan ayını yaşadıklarını hatırlattı.

Şebik, derneğin 2 misyonunun olduğunu belirterek, "Birinci misyonu malum hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutarak bunu gelecek nesillere aktarmak. İkincisi şehit ailelerimizle, gazilerimizle kardeşlik hukuku kurarak bunu daim kılmak." diye konuştu.

Yetimlerin hakkının herkes tarafından korunması gerektiğini vurgulayan Şebik, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz kahramanlarının hakikaten bu manada yeri ve önemi çok fazla. Evet biraz buruk ama bir o kadar cesaretle bu Ramazan ayını yaşıyoruz. Burada hakikaten hepsi birbirinden değerli kahramanlar var. Türkiye'nin, belki de dünyanın bu manada çok önemli isimleri var. Çünkü biz o gün, vesayete dur dedik. Biz o gün ülkemizi işgale kalkışan satılmış hainlere dur dedik. Biz o gün, seçilmiş Cumhurbaşkanımızın iradesini gasp etmeye çalışan alçaklara dur dedik. Dolayısıyla belki zaman geçtikçe, günler akıp geçtikçe bu olayın bu manada unutulan bir yanı olabilir. Ama bizim derneğimizin en büyük faaliyetinden, amaçlarından biri bu kutlu direnişi, dirilişi, ruhu unutmamak, unutturmamak. İnşallah sizlerin duası bizlerin de gayretiyle bu hedefte sapmadan yolumuza devam ederiz."

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