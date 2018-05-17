15 Temmuz Derneğinden iftar

"Planların ne kadar kötü olduğunu anlıyoruz ama bir şey daha var anladığımız, 15 Temmuz'da millet olarak nasıl bir kahramanlık verdiğimizi de anlıyoruz. Dünyaya yeniden bir düzen, bir sınır çizmek isteyenler, Gezi olaylarıyla başladı ve 15 Temmuz'la devam etti. Aslında 15 Temmuz'da ülkemizi Suriye, Irak, Mısır olmaktan kurtarmışız. Bu manada şehitlerimize minnet borçluyuz. O gün binlerce kişi sokağa çıktı ve bu felaketi önledi. Allah bazılarına şehitlik, bazılarına gazilik nasip etti. "

Kuran-ı Kerim okunan, dua okunan iftar sonrası konuşan Uysal, gün geçtikçe 15 Temmuz'da ülkenin başına nasıl bir bela örüldüğünün daha iyi anlaşıldığını anlattı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "15 Temmuz'da ülkemizi Suriye, Irak, Mısır olmaktan kurtarmışız. Bu manada şehitlerimize minnet borçluyuz. O gün binlerce kişi sokağa çıktı ve bu felaketi önledi." dedi.

Uysal, 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamanın herkesin görevi olduğunu belirterek, 15 Temmuz Derneği yönetiminin, 15 Temmuz'u unutturmama, gündemde tutma anlamında çok büyük bir görev icra ettiğini ifade etti.

Ülkenin 15 Temmuz'daki felaketten şehit ve gaziler sayesinde kurtulduğunu vurgulayan Uysal, "Kudüs'e yapılan zulmü kınamak için yarın miting düzenlenecek, arkasında da İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı yapılacak. Kudüs için mücadeleyi de bu millet veriyor. Mücadeleye devam edeceğiz ki devletimiz güçlü kalsın." dedi.

- "Gazze için de beraber olacağız"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de derneklerinin başlıca iki misyonu olduğunu dile getirerek, "Birincisi hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutarak, bunu gelecek nesillere aktarmak. İkincisi, şehitlerimizin yakınları ve gazilerle kardeşlik kurup, bu kardeşliği devam ettirmek. Sizlerin duası, bizlerin çalışmasıyla bu hedeften sapmadan yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Şebik, Çanakkale ve 15 Temmuz'da tek vücut olunduğu gibi, Gazze için de beraber olunacağını vurgulayarak, "Ülkemizin birliğine, beraberliğine, liderimizin sağlık, sıhhatine duacı olacağız. Görüyoruz ki, delik açıldığı yerden düşmanın girmesi an meselesi. 15 Temmuz'da vermiş olduğumuz birlikteliği, 24 Haziran ve daha sonrasında da veririz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İftara, şehit yakını ve gaziler katıldı.

