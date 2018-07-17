"15 Temmuz Direnişinin Manevi Dinamikleri" programı

KİLİS (AA) - Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin, "O gece, sadece maddi ölçülerle, yatay ilişkilerle izah edilemez. O gece, milleti millet yapan değerler bir ruha dönüşerek milletimiz ve ülkemiz için can veren 251 şehidin davranışlarında ve ruhunda adeta temessül etmiştir." dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nce (KİYÜ) "15 Temmuz Direnişinin Manevi Dinamikleri" konulu program düzenlendi.

Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Prof. Dr. Görmez Kilis'te bulunmaktan, 15 Temmuz'un manevi dinamiklerine ilişkin konferans veriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görmez, 15 Temmuz'un birçok yönünüyle ele alındığını ancak manevi dinamiklerinin ihmal edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"O gece, sadece maddi ölçülerle, yatay ilişkilerle izah edilemez. O gece, milleti millet yapan değerler bir ruha dönüşerek milletimiz ve ülkemiz için can veren 251 şehidin davranışlarında ve ruhunda adeta temessül etmiştir. Aslında 251 şehit verdik ama 251 şehidin, o yüce milletin her ferdine o gece sirayet etmiş olması, birlik ruhunun ortaya çıkmış olması, dünyadaki bütün mazlumların bu ülkeye dua etmesi, o gecenin manevi dinamikleri olarak üzerinde duracağımız önemli bir husustur."