15 Temmuz etkinliklerine trafik düzenlemesi

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak etkinlikler nedeniyle yarın saat 14.00'ten etkinlik bitimine değin köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00'ten itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

Etkinlikler süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, metrobüs trafiğine de kapatılacak.

Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

- O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak akım Büyükdere Caddesi'ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akım verilmeyecek. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından FSM Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından Sahil Yolu'nu takip ederek Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

- Kuzey transit yoldan gelen akım-TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yan yola verilecek, yan yola verilen akım Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek Şehitler Köprüsü istikametine akım verilmeyecek. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gitmek isteyen araç sürücüleri, FSM Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tünelini kullanabilecek.