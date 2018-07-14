15 Temmuz etkinliklerine trafik düzenlemesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak etkinlikler nedeniyle yarın saat 14.00'ten etkinlik bitimine değin köprü ve bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00'ten itibaren Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

Etkinlikler süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, metrobüs trafiğine de kapatılacak.

Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle: