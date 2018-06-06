15 Temmuz gazileri darbe girişimini anlattı

KÖLN (AA) - 15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş, "Böyle necip, böyle asil bir milletin ferdi olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum." dedi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olanlar, darbeyi Almanya'nın Köln kentinde anlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID) ortaklaşa düzenlenen ve TRT sunucusu Ersin Düzen'in moderatörlüğünü üstlendiği "İçimizdeki Kahramanlar" adlı programa, 15 Temmuz gazileri Mehmet Şükrü Kıntaş ile Ayla Kasarcı ve eşi Ahmet Yasin Kasarcı konuşmacı olarak katıldı. Gazi Mehmet Şükrü Kıntaş, o geceyi şu ifadelerle anlattı: "F-16'lardan bombalar atılıyor. Normalde mantık neyi gerektirir, herkes bir yana, herkes evine kaçar değil mi? Ancak bu başka milletler için geçerli, Türk milleti için bu geçerli değil. Biz tekrar geri döndük havalimanına, Cumhurbaşkanımıza etten duvar örmek için havaalanına gittik. Böyle necip, böyle asil bir milletin ferdi olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum."

Kıntaş, "Biz o gece 15 Temmuz'u nasıl başardık biliyor musunuz? Biz o gece birdik, beraberdik. Biz o gece dışarı çıktığımızda Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Zaza'sı, Arap'ı, Çerkez'i diye bir şey yoktu. Biz tek bir milettik, tek bir ümmettik. O birlik tankları bize teneke gibi gösterdi. Allah korkuyu bizden aldı, korku denen birşey kalmadı bizde. Biz Türk milleti olarak birlik olursak, bir ümmet, bir millet olabilirsek Allah'ın izniyle değil FETÖ'cüler, değil PKK'lılar, alayı gelse bize hiç birşey yapamazlar. Biz 15 Temmuz gecesi bunu millet olarak kanıtladık." diye konuştu. FETÖ'nün darbe girişimine karşı koymak için çıktıkları Boğaziçi Köprüsü'nde askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Yasin ve Ayla Kasarcı çifti de kendi askerlerinin ateş etmeyeceğini düşündükleri için başta gizlenme ihtiyacı hissetmediklerini, ardından asker kılığına girmiş teröristlerin halkın üzerine ateş açmasıyla işin renginin değiştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondaki çağrısını duyar duymaz ev haliyle dışarı çıktıklarını anlatan Ayla Kasarcı, ellerinde taş ve sopa hatta tırnak çakısı dahi olmamasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde hainlerin kendilerine acımasızca ateş açtığını kaydetti.