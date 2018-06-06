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15 Temmuz gazileri darbe girişimini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:30 | Son Güncelleme

15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş: - "Böyle necip, böyle asil bir milletin ferdi olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum" - "Biz o gece 15 Temmuz'u nasıl başardık biliyor musunuz? Biz o gece birdik, beraberdik. Biz tek bir milettik, tek bir ümmettik. O birlik tankları bize teneke gibi gösterdi. Biz Türk milleti olarak birlik olursak, bir ümmet, bir millet olabilirsek Allah'ın izniyle değil FETÖ'cüler, değil PKK'lılar, alayı gelse bize hiçbir şey yapamazlar"

KÖLN (AA) - 15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş, "Böyle necip, böyle asil bir milletin ferdi olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olanlar, darbeyi Almanya'nın Köln kentinde anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID) ortaklaşa düzenlenen ve TRT sunucusu Ersin Düzen'in moderatörlüğünü üstlendiği "İçimizdeki Kahramanlar" adlı programa, 15 Temmuz gazileri Mehmet Şükrü Kıntaş ile Ayla Kasarcı ve eşi Ahmet Yasin Kasarcı konuşmacı olarak katıldı.

Gazi Mehmet Şükrü Kıntaş, o geceyi şu ifadelerle anlattı:

"F-16'lardan bombalar atılıyor. Normalde mantık neyi gerektirir, herkes bir yana, herkes evine kaçar değil mi? Ancak bu başka milletler için geçerli, Türk milleti için bu geçerli değil. Biz tekrar geri döndük havalimanına, Cumhurbaşkanımıza etten duvar örmek için havaalanına gittik. Böyle necip, böyle asil bir milletin ferdi olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum."

Kıntaş, "Biz o gece 15 Temmuz'u nasıl başardık biliyor musunuz? Biz o gece birdik, beraberdik. Biz o gece dışarı çıktığımızda Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Zaza'sı, Arap'ı, Çerkez'i diye bir şey yoktu. Biz tek bir milettik, tek bir ümmettik. O birlik tankları bize teneke gibi gösterdi. Allah korkuyu bizden aldı, korku denen birşey kalmadı bizde. Biz Türk milleti olarak birlik olursak, bir ümmet, bir millet olabilirsek Allah'ın izniyle değil FETÖ'cüler, değil PKK'lılar, alayı gelse bize hiç birşey yapamazlar. Biz 15 Temmuz gecesi bunu millet olarak kanıtladık." diye konuştu.

FETÖ'nün darbe girişimine karşı koymak için çıktıkları Boğaziçi Köprüsü'nde askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Yasin ve Ayla Kasarcı çifti de kendi askerlerinin ateş etmeyeceğini düşündükleri için başta gizlenme ihtiyacı hissetmediklerini, ardından asker kılığına girmiş teröristlerin halkın üzerine ateş açmasıyla işin renginin değiştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondaki çağrısını duyar duymaz ev haliyle dışarı çıktıklarını anlatan Ayla Kasarcı, ellerinde taş ve sopa hatta tırnak çakısı dahi olmamasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde hainlerin kendilerine acımasızca ateş açtığını kaydetti.

Kasarcı, "Yaralananlara eşimle yardım etmeye başladık. Masum halka ateş açıyorlardı. O tanklar, tankın giremeyeceği bariyerleri hatta insanları dahi ezerek ilerlemeye devam ediyorlardı. Yaralılara yardım ederken yine taramaya başladılar. 'Yasin ben vuruldum' dedim ama eşim gelmedi, başımı çevirdim eşimden oluk oluk kan aktığını gördüm." dedi.

Almanya'dan izne gelen bir kişinin kendilerini aracına aldığını dile getiren Kasarcı, "Araçta bir yaralı daha vardı. Bir yandan ona yardım etmeye çalışıyorum, bir taraftan eşime tampon yapıyorum. Hastaneye ulaşmaya çalışıyoruz ama onlar hastaneye giden yolları da kapatmışlar. Zar zor bir hastane bulduk, sonradan öğrendik ki bu hastana de onların hastanesiymiş. Aradan 45 dakika geçti ki bu süre ağır yaralı biri için uzun bir süre, ben eşimi ameliyata aldıklarını zannediyordum ama eşime röntgen bile çekmemişler. Akrabalarımız geldi ve o hastaneden ayrılarak başka hastaneye gittik. Hastanede her yer kan içindeydi. O kadar çok yaralı vardı ki ben onların yanında yaralı olduğumu söylemeye utandım. Sonra eşimi ameliyata aldılar."

O gece ağır yaralanan ve ameliyatla dalağı alınan Yasin Kasarcı ise o an Allah'ın insandan korkuyu aldığını belirterek, "Bizim ibadetimiz oruç. Bizde ölüm şehadettir, şehit olanlar da cennetle müjdelenmiştir. Allah ülkemizi bu hain darbe girişimlerinden korusun ancak yine böyle bir şey olsa yine sokağa çıkardım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü 15 temmuz gazileri

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