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15 Temmuz Gazileri'nden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Apolet" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 'Apolet' açıklamasına tepki gösteren 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, "Hangi akla hangi izana sığınarak söylüyorsun ki, paşamızın kahraman Afrin Paşası’nın apoletlerini sökeceksin. Niye? Hendekteki, çukurdaki teröristleri öldürdüğü için mi? Almanlar’ın zırhlı panzerlerine geçit vermediği için mi? İmanla yürüdüğü için mi? Afrin’i bugün temizlediğimiz için mi bu paşaları yok etmeye çalışıyorsunuz? Siz Almanlar’dan mi yanasınız?" dedi.

15 Temmuz Gaziler Platformu Küçükçekmece'de düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programa ev sahipliği yapan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, iftar öncesi konuklarıyla sohbet etti. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlar açıldı. İftar öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erol Bulut, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel hakkında yaptığı "Göreve gelince apoletlerini sökeceğim" açıklamasına tepki gösterdi.

"Daha bizim fazla aklımızla oynamayın"

İnce'nin yanlış bir siyasi tutum içinde olduğunu söyleyen Bulut, "Şimdi Paşamıza bakıyoruz Afrin Kahramanı. Muharrem İnce’ye bakıyoruz “Apoletlerini sökeceğim” diyor. Ya Muharrem İnce sen kimden yanasın kardeşim? Demezler mi adama. Bunu vatandaşlar görüyor. Sen diyorsun ki yatırımları durduracağız. Bu ülke nasıl kalkınacak o zaman? Zaten 100 yıl çivi çakmamışsınız bu memlekete. Çakılan çivileri de mi sökmeye çalışıyorsunuz? Havalimanını yaptırmayacağım diyorsunuz. Buraya kent park yapılacak. Nefes alacağız. Yani sen diyorsun ki 3’üncü havalimanını durduracağım. Ben bazen 2 saat havada kalıyorum. Bir ben değil, bir sürü Muharrem İnce’ler de kalıyor. Peki hangi akla hangi izana sığınarak söylüyorsun ki ben havalimanının yatırımlarını durduracağım ve paşamızın kahraman Afrin Paşası’nın apoletlerini sökeceksin. Niye? Hendekteki, çukurdaki teröristleri öldürdüğü için mi? Almanlar’ın zırhlı panzerlerine geçit vermediği için mi? İmanla yürüdüğü için mi? Menbiç’i bugün temizlediğimiz için mi bu paşaları yok etmeye çalışıyorsunuz? Siz Almanlar’dan mi yanasınız? Bu milletten yana mısınız? Kendinize gelin. Dayatmakla bu işler olmaz. Güzel projeler getirin sevgili siyasetçilerimiz. Daha bizim fazla aklımızla oynamayın" dedi.

"15 Temmuz ruhunda olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde 24 Haziran’da seçime gideceğiz"

24 Haziran'da 15 Temmuz Gazileri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini sözlerine ekleyen Bulut, "Bu millet dirildi, artık irademizi hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. İrademize sahip çıkacağız. 15 Temmuz ruhunda olduğu gibi birlik beraberlik içerisinde 24 Haziran’da seçime gideceğiz ve inşallah yüzde 60 üstünde bir oyla hem Cumhurbaşkanımızı hem de meclisimizi iktidar edeceğiz. Bakın Filistin’de, Afrikalılar herkes bir yerde perişan Müslümanlar. Myanmar’da, Arakan’da değil mi? Biz onların umuduyuz. O zaman bizim ufak tefek sıkıntılardan dert edinmememiz lazım. Peygamber Efendimiz bizim rehberimiz. Mekke’den Medine’ye göçtüğünde ne yokluklar gördü. Dönüp sızlandı mı? Allah’a bir şey dedi mi? Ben bu dinden vazgeçeceğim dedi mi? Demedi. E bize ne oluyor ki bu kadar çabuk yılıyoruz? Yılmamamız lazım. Dolayısıyla mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu. (İHA)

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15 temmuz gazileri muharrem ince apolet CHP Afrin İsmail Metin Temel

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