15 Temmuz Gaziler Platformu Küçükçekmece'de düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programa ev sahipliği yapan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, iftar öncesi konuklarıyla sohbet etti. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlar açıldı. İftar öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erol Bulut, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel hakkında yaptığı "Göreve gelince apoletlerini sökeceğim" açıklamasına tepki gösterdi.

"Daha bizim fazla aklımızla oynamayın"

İnce'nin yanlış bir siyasi tutum içinde olduğunu söyleyen Bulut, "Şimdi Paşamıza bakıyoruz Afrin Kahramanı. Muharrem İnce’ye bakıyoruz “Apoletlerini sökeceğim” diyor. Ya Muharrem İnce sen kimden yanasın kardeşim? Demezler mi adama. Bunu vatandaşlar görüyor. Sen diyorsun ki yatırımları durduracağız. Bu ülke nasıl kalkınacak o zaman? Zaten 100 yıl çivi çakmamışsınız bu memlekete. Çakılan çivileri de mi sökmeye çalışıyorsunuz? Havalimanını yaptırmayacağım diyorsunuz. Buraya kent park yapılacak. Nefes alacağız. Yani sen diyorsun ki 3’üncü havalimanını durduracağım. Ben bazen 2 saat havada kalıyorum. Bir ben değil, bir sürü Muharrem İnce’ler de kalıyor. Peki hangi akla hangi izana sığınarak söylüyorsun ki ben havalimanının yatırımlarını durduracağım ve paşamızın kahraman Afrin Paşası’nın apoletlerini sökeceksin. Niye? Hendekteki, çukurdaki teröristleri öldürdüğü için mi? Almanlar’ın zırhlı panzerlerine geçit vermediği için mi? İmanla yürüdüğü için mi? Menbiç’i bugün temizlediğimiz için mi bu paşaları yok etmeye çalışıyorsunuz? Siz Almanlar’dan mi yanasınız? Bu milletten yana mısınız? Kendinize gelin. Dayatmakla bu işler olmaz. Güzel projeler getirin sevgili siyasetçilerimiz. Daha bizim fazla aklımızla oynamayın" dedi.