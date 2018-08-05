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15 Temmuz gazileri piknikte bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik: - "15 Temmuz Derneği olarak hain darbe girişimini hafızlarda canlı tutarak, gelecek nesillere aktaracağımız yegane kişiler yani gazilerimizle 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız"

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, dernek olarak hain darbe girişiminde gazi olan vatandaşlarla 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz Derneği'nce, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gazi olanlar ve yakınlarının katılımıyla Şile Karakiraz köyünde piknik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, acıların paylaştıkça azaldığı anları birlikte yaşamak istediklerini belirtti.

15 Temmuz gazileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Şebik, "15 Temmuz destanını yazan kahramanlarla beraberiz. Burada Çanakkale'den bahsederken, İstanbul'un fethinden bahsederken aslında çağımızın kahramanlarıyla beraber olmak bizi gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Biz 15 Temmuz Derneği olarak, hain darbe girişimini hafızlarda canlı tutarak, gelecek nesillere aktaracağımız yegane kişiler yani gazilerimizle 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Şebik, 15 Temmuz darbe girişiminde yazılan kahramanlık destanının birçok kişiye örnek olduğunu ifade ederek, "Müslüman coğrafyadan Türkiye'ye gelen, olayların geçtiği yerleri görmek isteyen isteyen misafirler oluyor. Ümmet bilinci ne demek, bizim birliğimiz ne demek görüyor olmaları bizi gururlandırıyor." dedi.

Etkinlikte, darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu.

Piknik sırasında çocuklar kendilerine ayrılan özel bölümde dart, langırt gibi oyunlar oynadı ve ata bindi, yetişkinler de atış poligonunda zaman geçirdi.

Etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ile İstanbul İl Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar katıldı.

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15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik 15 temmuz gazileri Piknik

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