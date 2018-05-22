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15 Temmuz gazileri ve aileleri iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 23:10 | Son Güncelleme

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik: - "Gazilerimiz ile tüm dünyaya şunu söylemek lazım; Çanakkale'de nasıl birdik, 15 Temmuz'da nasıl tek vücut olduk, bugün Gazze'de de bir ve beraber olacağız"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "Gazilerimiz ile tüm dünyaya şunu söylemek lazım; Çanakkale'de nasıl birdik, 15 Temmuz'da nasıl tek vücut olduk, bugün Gazze'de de bir ve beraber olacağız." dedi.

15 Temmuz Derneği, ATO Congresium'da 15 Temmuz gazileri ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda dua edilmesinin ardından konuşan Şebik, kahramanlık hikayelerinin yazıldığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana ikinci ramazanı yaşadıklarını söyledi.

Şebik, 15 Temmuz gecesi dünyanın büyük bir kahramanlık destanına şahitlik ettiğini belirterek, "Ülkemizin büyüklüğü, liderimizin dik duruşu emperyal güçleri fena halde ürkütmüş, korkutmuş durumdadır. Dış güçler, yerli iş birlikçileri bu dirilişe sekte vurmak için hesap üzerine hesap yapıyorlar. Gazilerimiz ile tüm dünyaya şunu söylemek lazım; Çanakkale'de nasıl birdik, 15 Temmuz da nasıl tek vücut olduk, bugün Gazze'de de bir ve beraber olacağız." diye konuştu.

15 Temmuz derneğinin iki misyonunun olduğunu dile getiren Şebik, şunları kaydetti:

"Birinci misyonu, malum hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutarak bunu gelecek nesillere aktarmak. İkincisi şehit ailelerimizle gazilerimizle kardeşlik hukuku kurarak bunu daim kılmak. İnşallah sizlerin duası bizlerin de gayretiyle bu hedefte sapmadan yolumuza devam ederiz."

İftar programına, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı İbrahim Güzelgöz, Evren Belediye Başkanı Abdülkadir Demirci, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

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