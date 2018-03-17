15 Temmuz gazilerinden Çanakkale ve 15 Temmuz şehitlerine ziyaret

15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri, 15 Temmuz ve Çanakkale şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua eden gaziler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri, şehit yakınları ile beraber Edirnekapı Mezarlığı’nda 15 Temmuz ve Çanakkale şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyan gaziler, dua etti.

Ziyarette gaziler adına açıklama yapan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, Çanakkale, Türkiye’nin en zor dönemlerden birinden geçtiğini ifade ederek, “Bundan sonra bu necip milletimizin boynu bükülmesin diye buradayız. Şehitlerimizin hiçbirini unutmadık. Çanakkale’den Afrin’e, Afrin’den 15 Temmuz şehitlerinin tamamına dua ediyoruz. Bizim gaziler ve şehit yakınları olarak arzumuz şehit olabilmektir. Bu vatan, uğrunda ölen varsa vatandır. En kıymetli topraklarda yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var, zor günlerden geçiyoruz. 15 Temmuz ve Yenikapı ruhunu unutmayalım. Terör hariç herkes birbirini sevmeli” dedi.

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Mehmet Akif Ersoy’un mezarını da ziyaret ederek dua okudu.