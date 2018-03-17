HABER

15 Temmuz gazilerinden Çanakkale ve 15 Temmuz şehitlerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri, 15 Temmuz ve Çanakkale şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri, 15 Temmuz ve Çanakkale şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyup dua eden gaziler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
15 Temmuz Gazileri Platformu üyeleri, şehit yakınları ile beraber Edirnekapı Mezarlığı’nda 15 Temmuz ve Çanakkale şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyan gaziler, dua etti.
Ziyarette gaziler adına açıklama yapan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, Çanakkale, Türkiye’nin en zor dönemlerden birinden geçtiğini ifade ederek, “Bundan sonra bu necip milletimizin boynu bükülmesin diye buradayız. Şehitlerimizin hiçbirini unutmadık. Çanakkale’den Afrin’e, Afrin’den 15 Temmuz şehitlerinin tamamına dua ediyoruz. Bizim gaziler ve şehit yakınları olarak arzumuz şehit olabilmektir. Bu vatan, uğrunda ölen varsa vatandır. En kıymetli topraklarda yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var, zor günlerden geçiyoruz. 15 Temmuz ve Yenikapı ruhunu unutmayalım. Terör hariç herkes birbirini sevmeli” dedi.
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Mehmet Akif Ersoy’un mezarını da ziyaret ederek dua okudu.

'AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!''AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!'
'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
Afrin'de şok görüntüler! Afrin'de şok görüntüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'

Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.