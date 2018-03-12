15 Temmuz gazilerinin, terör gazisi hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de yaşayan 15 Temmuz darbe girişimi gazileri Onur Asutay, Mehmet Akif Özdemir ve Sedat Yalçın, terör gazisi olan Vatansever Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Ali Haydar Yener'ın, sosyal medya paylaşımlarında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçu işlediğini iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyeti inceleyen savcılık, Yener'in paylaşımlarının eleştiri kapsamında kaldığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

15 Temmuz gazileri Onur Asutay, Mehmet Akif Özdemir ve Sedat Yalçın, terör gazisi olan Vatansever Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Ali Haydar Yener hakkında, kendilerine ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yener'in,19 Ocak 2018 günü sosyal medya hesabında 15 Temmuz gazilerine yönelik yaptığı paylaşımın, 'Halkın bir kesiminin sosyal sınıf, dini mezhep, cinsiyet, bölge farkılılığına dayanarak alenen aşağılama' suçu oluşturduğunu belirten şikâyetçiler, soruşturma başlatılmasını istedi. Suç duyurusunu ve sunulan delilleri inceleyen savcılık, olayla ilgili takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında, Vatansever Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Ali Haydar Yener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın incelendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Müştekilerin alınan beyanlarında; Ali Haydar Yener'in Facebook hesabında 'AK Parti ve oy verenler' başlıklı bir yazının paylaşılmış olduğu, yazıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye oy veren vatandaşlara ağır ithamlarda bulunduğu, Cumhurbaşkanı'nın PKK terör örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan ve Fethullah Gülen ile işbirliği içerisinde olduğu, bu şekilde halkı kin, nefret ve öfkeye yönlendiren ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ereh bu şahıstan davacı ve şikâyetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Şüpheli, alınan ifadesinde, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını, paylaşımları Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerine değinerek yazdığını, paylaşımdaki amacının sitemini belirtmek olduğunu, 2004 yılında PKK'ya operasyonda yaralandığını, kendisinin vatansever ve Ülkücü olduğunu, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini, sadece eleştirdiğini, kendisine iftira atıldığını ve şikâyetçi olduğunu ifade etmiştir. Müştekilerin müracaatı ve Facebook'taki paylaşımın ayrıntılı olarak tetkik edildiği, söz konusu paylaşımda 'Cumhurbaşkanı'na haraket' ya da 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunu oluşturan herhangi söze rastlanılmadığı, Türk Ceza Kanunu'nda haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağının belirtildiği, bu kapsamda şüphelinin Facebook üzerinde yapmış olduğu ve şikâyet konusu olan paylaşımın eleştiri sınırları içerisinde kaldığı, bu haliyle şüphelinin üzerine atılı 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçunun kanuni tanımında belirtilen unsurları oluşmadığından kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

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