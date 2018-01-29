15 Temmuz gazisi AK Parti'den istifa etti: Vali pantolonumu indirsin diye sokağa çıkmadım!

Sosyal medya hesabı Facebook’tan AK Parti Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçesini yayınlayan Murat Daşdemir, FETÖ’nün kumpaslarıyla polislikten atıldığını belirterek hiçbir zaman partisine küsmediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haricinde AK Parti teşkilatına hakkını helal etmediğini aktaran Daşdemir, ‘düne kadar FETÖ’nün bahçesinde gezip şimdi FETÖ’ye düşmanlık rolü yapanların’ temizlenmedikçe partiye destek vermeyeceğini kaydetti.

PANTOLONUNU ÇIKARTARAK MUAYENE ETMEK İSTEDİ

15 Temmuz'un ardından memleketi Kırşehir'e döndüğünü söyleyen Murat Daşdemir, devletten hiç bir talebi olmadığını ancak FETÖ ile mücadele konusunda dile getirdiği eleştiriler nedeniyle hedef haline getirildiğini söyledi. Görüştüğü bazı AK Partili vekillerin "Jandarma Genel Komutanlığı nerede?" gibi sorular sorduklarını belirten Daşdemir, Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün ise pantolonunu çıkarttırarak kendisini muayene etmeye kalktığını iddia etti.

"BEDEL ÖDETMEDİKÇE HİÇBİR ZAMAN DESTEK VERMEYECEĞİM"

"Ben valiye pantolon indirmek için sokağa çıkmadım" diyen Daşdemir, "Nedenini saymaya kağıtların yetmeyeceği bir sürü olumsuzluklarla boğuşurken, özellikle 15 Temmuz'da ortada gözükmeyip Allah zafer ihsan ettiğinde boy gösterip bu işin edebiyatını yapanlara, düne kadar FETÖ'nün bahçelerinde gezip bugün FETÖ'ye düşmanlık rolü yapanların ve Meclis'te FETÖ'cü milletvekili olmadığına kefil olanlar teşkilatlardan temizlenmedikçe, siyasi temizlik yapılmadıkça, bedel ödetilmedikçe AK Parti'ye hiç bir zaman destek vermeyeceğimi belirtmek isterim" diyerek AK Parti'den istifa etti.