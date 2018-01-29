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15 Temmuz gazisi AK Parti'den istifa etti: Vali pantolonumu indirsin diye sokağa çıkmadım!

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 08:40 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralanan eski polis Murat Daşdemir, AK Parti'den istifa etti. "O gece valiye pantolon indirmek için sokağa çıkmadım" diyen Daşdemir, AK Partili siyasetçilerin yaralandığı yeri dahi sorarak kendisini ‘imtihana tabi tuttuğunu’ söyledi.

15 Temmuz gazisi AK Parti'den istifa etti: Vali pantolonumu indirsin diye sokağa çıkmadım!

Sosyal medya hesabı Facebook’tan AK Parti Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçesini yayınlayan Murat Daşdemir, FETÖ’nün kumpaslarıyla polislikten atıldığını belirterek hiçbir zaman partisine küsmediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haricinde AK Parti teşkilatına hakkını helal etmediğini aktaran Daşdemir, ‘düne kadar FETÖ’nün bahçesinde gezip şimdi FETÖ’ye düşmanlık rolü yapanların’ temizlenmedikçe partiye destek vermeyeceğini kaydetti.

PANTOLONUNU ÇIKARTARAK MUAYENE ETMEK İSTEDİ

15 Temmuz'un ardından memleketi Kırşehir'e döndüğünü söyleyen Murat Daşdemir, devletten hiç bir talebi olmadığını ancak FETÖ ile mücadele konusunda dile getirdiği eleştiriler nedeniyle hedef haline getirildiğini söyledi. Görüştüğü bazı AK Partili vekillerin "Jandarma Genel Komutanlığı nerede?" gibi sorular sorduklarını belirten Daşdemir, Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün ise pantolonunu çıkarttırarak kendisini muayene etmeye kalktığını iddia etti.

"BEDEL ÖDETMEDİKÇE HİÇBİR ZAMAN DESTEK VERMEYECEĞİM"

"Ben valiye pantolon indirmek için sokağa çıkmadım" diyen Daşdemir, "Nedenini saymaya kağıtların yetmeyeceği bir sürü olumsuzluklarla boğuşurken, özellikle 15 Temmuz'da ortada gözükmeyip Allah zafer ihsan ettiğinde boy gösterip bu işin edebiyatını yapanlara, düne kadar FETÖ'nün bahçelerinde gezip bugün FETÖ'ye düşmanlık rolü yapanların ve Meclis'te FETÖ'cü milletvekili olmadığına kefil olanlar teşkilatlardan temizlenmedikçe, siyasi temizlik yapılmadıkça, bedel ödetilmedikçe AK Parti'ye hiç bir zaman destek vermeyeceğimi belirtmek isterim" diyerek AK Parti'den istifa etti.

Daşdemir, şu ifadeleri de kullandı:

"Özellikle İçişleri Bakanlığı'nin mülkiyeliler olarak tabir edilen ünitesinde FETÖ ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmadığı kanaatindeyim. Koskoaca devletin valisi işi gücü bırakıp pantolonumu indirmemi söyledi. Ben o gece valiye pantolon indirmek için sokaklara çıkmadım. Bu konuyu tüm teşkilat bildiği halde üç maymunu oynadılar."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Niye erdoğan hariç? valisi bakanı milletvekili ondan habersiz yapmıyorlarki ne yapıyorlar ise? sebep ne erdoğanın hariç olmasında. korkumu?
atatürkün dediği gibi cemaat savaşaları kendi içinde başlamış :)
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