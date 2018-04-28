15 Temmuz gazisi doktor da vekillik yarışında

DUYGU YENER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini engellemek için gittiği Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeciler tarafından yaralanan doktor Erkan Ölçücüoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, hain darbe girişimine direnmek ve yaralılara müdahale etmek için Genelkurmay Başkanlığı önüne giden ve burada vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan 15 Temmuz gazisi üroloji uzmanı ve böbrek nakli sorumlusu Erkan Ölçücüoğlu, Yüksek İhtisas Hastanesindeki görevinden istifa etti.

Doktor Ölçücüoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AK Parti'den Ankara milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ölçücüoğlu, "17 yıldır memleketime hekim olarak hizmet verdim. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın bizi çağırdığı gibi bundan sonra uygun göreceği her görev için hizmet etmek istiyorum. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızdaki yerini biliyoruz. Biz de her zaman kendisinin yanındayız." dedi.