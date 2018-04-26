 15 TEMMUZ GAZİSİ MEHMET YAMAN 22 AY SONRA TABURCU OLDU (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS- İSTANBUL,DHA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilere karşı koyarken başına isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan Mehmet Yaman, tedavi gördüğü hastaneden 22 ay sonra taburcu oldu.

Yaralanmasının hemen ardından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yaman, buradaki tedavisinin ardından eşi Dilek Yaman'ın isteğiyle Amerikan Üniversitesi'ne nakledildi. Mehmet Yaman toplam 10 ameliyat geçirdikten sonra sağlığına kavuştu.

"EŞİMİN SADECE KALBİ ATIYORDU"

Uzun süre komada kalan Gazi Mehmet Yaman, hastaneden taburcu olmadan önce eşi ve doktorlarıyla basının karşısına çıktı. Yorulmaması için doktorları tarafından konuşmaması istenen Yaman, sadece kameralara el sallamakla yetindi. Eşi Dilek Yaman ise duygularını, "Biz buraya geldiğimizde eşimin sadece kalbi atıyordu. Mehmet'i önce rabbim sonra doktorlarımız bize bağışladı. İnşallah bundan sonra çocuklarımızla birlikte güzel bir yaşam geçiririz" şeklinde aktardı.