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15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman 22 ay sonra taburcu oldu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:19 | Son Güncelleme

Enver ALAS- İSTANBUL,DHA - 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilere karşı koyarken başına isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan Mehmet Yaman, tedavi gördüğü hastaneden 22 ay sonra taburcu oldu.  Yaralanmasının hemen ardından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yaman, buradaki  tedavisinin ardından eşi Dilek Yaman'ın isteğiyle Amerikan Üniversitesi'ne nakledildi.

15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman 22 ay sonra taburcu oldu (1)

Enver ALAS- İSTANBUL,DHA - 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilere karşı koyarken başına isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan Mehmet Yaman, tedavi gördüğü hastaneden 22 ay sonra taburcu oldu.
Yaralanmasının hemen ardından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yaman, buradaki tedavisinin ardından eşi Dilek Yaman'ın isteğiyle Amerikan Üniversitesi'ne nakledildi. Mehmet Yaman toplam 10 ameliyat geçirdikten sonra sağlığına kavuştu.

"EŞİMİN SADECE KALBİ ATIYORDU"
Uzun süre komada kalan Gazi Mehmet Yaman, hastaneden taburcu olmadan önce eşi ve doktorlarıyla basının karşısına çıktı. Yorulmaması için doktorları tarafından konuşmaması istenen Yaman, sadece kameralara el sallamakla yetindi. Eşi Dilek Yaman ise duygularını, "Biz buraya geldiğimizde eşimin sadece kalbi atıyordu. Mehmet'i önce rabbim sonra doktorlarımız bize bağışladı. İnşallah bundan sonra çocuklarımızla birlikte güzel bir yaşam geçiririz" şeklinde aktardı.

"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI.
Mehmet Yaman'ın doktoru Prof. Dr. Tunç Öktenoğlu ise tedavi sürecine ilişkin, "Hastanemize geldiğinde durum çok kötüydü. Bilinci kapalıydı. Ciddi bir enfeksiyon tablosu vardı. Bu sürede toplam 10 kere ameliyat oldu" diye konuştu.
Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım'ın 2017 Ocak ayında Gazi Mehmet Yaman'ı hastanede ziyaret ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise Yaman'ın sağlık durumuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

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