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15 Temmuz gazisini isyan ettiren dava!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 06:13 | Son Güncelleme

Ankara’da 15 Temmuz darbe girişiminde üzerine çıktığı tankı durdurmak isterken yaralanan emekli polis Necmettin Utuş, kendisini kurşunlayan askerin davasına şikayetçi olarak kabul edilmedi.

15 Temmuz gazisini isyan ettiren dava!

Emekli polis Necmettin Utuş, AK Parti Genel Merkezi önünde, üzerine çıktığı tankı durdurmak isterken Tankçı Uzman Çavuş Harun Bulut tarafından tabancayla 3 kurşunla vurulmuştu. GATA'da tedavi gören Utuş, tedavilerinin ardından darbe davalarını takip etmeye başladı.

Genelkurmay çatı davasında müşteki olarak yer alan Utuş, kendisini vuran uzman çavuşun yargılandığı Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında ise mağdur ve müşteki olarak yer almadığını gördü. Utuş'u şaşırtan asıl durum ise kendisini tabancayla vuran Bulut'un tutuksuz yargılanması ve halen TSK'da görevine devam etmesiydi.

Bulut, Utuş'un verdiği hukuk mücadelesi sonucu 18 ay sonra ocakta tutuklandı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Cezaevi'nde görülen Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında, müdahillik talebini reddettiği Utuş'u tanık olarak dinledi.

(Sabah)

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