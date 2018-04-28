15 Temmuz gazisinin darbedildiği iddiası

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de trafikte tartıştıkları 15 Temmuz gazisi Murat Karakafa'yı darbettiği ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Polis Merkezi'ne başvuran Murat Karakafa, Çobançeşme Elmalı Sokak'ta "yol verme" nedeniyle tartıştığı 2 kişi tarafından darbedildiğini belirtti.

Darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda tankın çarpması sonucu yaralanarak gazi olan Murat Karakafa, kardeşi Fatih Karakafa’nın nişanı dolayısıyla alışveriş için Bahçelievler'e geldiklerini, dönüşte Elmalı Sokak'ta yolda duran araç nedeniyle ilerleyemediklerini, bunun üzerine uyardığı araç sürücüsünün kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Daha sonra yaşanan tartışma sırasında sürücü ve beraberindekilerce darbedildiğini beyan eden Karakafa, başından ve kolundan yaralandığını belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüler ve araştırmalar sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.U. ve Z.O. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

AA muhabirine konuşan Murat Karakafa, "Beni darbettikleri sırada, annem benim gazi olduğumu ve aynı zamanda kalp rahatsızlığımın bulunduğunu söyledi. Ancak darbetmeye devam ettiler. Olayın ardından darp raporu aldım ve bu kişilerden şikayetçi oldum." dedi.

Bu arada, olay sokaktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

