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15 Temmuz gecesi attığı tweetlerle gündeme gelmişti! İYİ Partili Levent Özeren hakkında karar verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:53 | Son Güncelleme

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İYİ Parti Bursa İl eski Yöneticisi ve Milletvekili Aday Adayı Levent Özeren, bugün sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özeren, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece attığı tweetler ile gündeme gelmişti.

15 Temmuz gecesi attığı tweetlerle gündeme gelmişti! İYİ Partili Levent Özeren hakkında karar verildi!

İYİ Parti Bursa İl eski Yöneticisi ve Milletvekili Aday Adayı Levent Özeren’in 15 Temmuz darbe girişimi gecesi attığı tweetler gündeme gelmişti.

Özeren, FETÖ / PDY soruşturması kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özeren, bugün sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TWEETLERDE NE YAZIYORDU

Özeren’in tweetlerinde "Polise iş düşüyor. Sağduyulu olup askere karşı gelmemeli. Tek dileğimiz kansız olması" ve "Uzun'un Beylerbeyi sarayında olduğu ve oradan kaçırıldığı bilgisi var" ifadeleri yer alıyordu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Levent Özeren, 15 Temmuz’daki tweetlerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“15 Temmuz gecesi ‘polisle asker karşı karşıya gelmesin, ne olacaksa kansız olsun’ demişim diye beni darbeci ilân ettiler. Sonuç; Darbeye kalkışan askerler FETÖ'cü çıktığı gibi, 81 ilin 74'ünün emniyet müdürü polis de FETÖ'cü çıktı. Sanki bunları o görevlere ben getirdim!”


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İYİ parti Levent Özeren 15 Temmuz Tweet

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