15 Temmuz gecesi attığı tweetlerle gündeme gelmişti! İYİ Partili Levent Özeren hakkında karar verildi!

İYİ Parti Bursa İl eski Yöneticisi ve Milletvekili Aday Adayı Levent Özeren’in 15 Temmuz darbe girişimi gecesi attığı tweetler gündeme gelmişti.

Özeren, FETÖ / PDY soruşturması kapsamında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özeren, bugün sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TWEETLERDE NE YAZIYORDU



Özeren’in tweetlerinde "Polise iş düşüyor. Sağduyulu olup askere karşı gelmemeli. Tek dileğimiz kansız olması" ve "Uzun'un Beylerbeyi sarayında olduğu ve oradan kaçırıldığı bilgisi var" ifadeleri yer alıyordu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Levent Özeren, 15 Temmuz’daki tweetlerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“15 Temmuz gecesi ‘polisle asker karşı karşıya gelmesin, ne olacaksa kansız olsun’ demişim diye beni darbeci ilân ettiler. Sonuç; Darbeye kalkışan askerler FETÖ'cü çıktığı gibi, 81 ilin 74'ünün emniyet müdürü polis de FETÖ'cü çıktı. Sanki bunları o görevlere ben getirdim!”



