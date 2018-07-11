HABER

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşlanlığı Külliyesi'nde silahlar böyle dağıtılmış! Yeni görüntüler ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 22:06 | Son Güncelleme

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşananlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Korumaların ve vatandaşların darbeci askerlere karşı mücadelesi kameralara yansıdı.

15 Temmuz gecesi, kalkışma haberi alınır alınmaz, istirahatte olan güvenlik personeli Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal tarafından göreve çağrıldı. Özel Harekat Personeli de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev başına geçti. Emniyetten getirtilen silahlar korumalara dağıtıldı. Nizamiye giriş kapıları ile Külliye'ye çıkan yollar çöp kamyonları ve araçlarla kapatıldı.

Beştepe'nin üzerinde önce uçaklar ve helikopterler belirdi. Alçak uçuşa geçen helikopterlere, koruma personeli tarafından ağır makineli silahlarla ateş açıldı.

ATILAN BOMBA VATANDAŞLARI ŞEHİT ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gece yarısı Marmaris'ten vatandaşlara, "Meydanlara inin" çağrısı üzerine, Külliye önüne vatandaşlar da akın etti. Koruma ekipleri ve sivil personel içeride, vatandaşlar dışarıda darbecilerle mücadeleye girişti. Darbecilerin kullandığı tanklar, kendilerine engel olmaya çalışan vatandaşların üzerinden geçti. Külliye'nin bahçe duvarına atılan bomba, oradaki vatandaşları şehit etti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

TRT Haber, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde vatandaşlar ve Külliye korumalarının darbecilere karşı direnişin yeni görüntülerini yayınladı.

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Kılıçdaroğlu Srebrenitsa katliamı anma törenine katıldıKılıçdaroğlu Srebrenitsa katliamı anma törenine katıldı
Marmaris'e kadın komutan Marmaris'e kadın komutan 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Cumhurbaşlanlığı Külliyesi silah silah dağıtımı 15temmuz2017

En Çok Okunan Haberler

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ne yeni goruntusu,adamlar 15 Temmuz dan nasıl yağ çıkaracaklarını biliyorlar ve ellerinin altında ki görüntüleri ihtiyaç oldukça servis ediyorlar.
15 temmuz dünya tiyatrolar günü kutlu olsun
Bunlara ancak aptallar ve beyinsizler inanır darbeymişşş bizde yedik sadece bir senaryo
10 yıl idare eder bu millete görüntüler
Bitmeyen pasta 50 sene sonra bile taptaze.
Diğer Haberler
Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.