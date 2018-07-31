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15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 20:15 | Son Güncelleme

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imam Hakan Çiçek'in, Mart 2016'da yapılan darbe hazırlık toplantılarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftlikte olduğunu ortaya koyan yeni delillere ulaşıldı. Çiçek'in o tarihte ABD'den aldığı yeni telefonu FETÖ'nün çiftliğinde bulunduğu 7 Mart'ta aktivite ettiği belirlendi.

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

Darbe girişiminin sivil yöneticilerinden olduğu gerekçesiyle Akıncı Üssü davasında yargılanan Hakan Çiçek'in Üs çevresinde bulunan bir arazide ele geçirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik özel birim telefonun şifresini çözdü. Özel ekibin çözümleri Çiçek'in, FETÖ Elebaşı Gülen dahil üst düzey örgüt mensuplarının yaşadığı Pensilvanya'daki çiftliğinde düzenlenen darbe hazırlık toplantılarına katıldığını ortaya koydu.

7 MART’TA AKTİVE ETTİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 15 Temmuz’da sosyal etkinlik için Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia eden ve FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Anafartalar Koleji’nin sahibi olan sivil imam Hakan Çiçek'in, hain girişimden önce yani 8 Şubat 2016’da ABD'ye gittiği tespit edilmişti. 24 Mart 2016’da Türkiye'ye dönen Çiçek'in, Akıncı Üssü yakınlarında ele geçirilen ve üzerinde ABD’ye ait bir GSM hattı bulunan cep telefonu 7 Mart tarihinde aktivite ettiği belirlendi. Bu hattın Çiçek’e darbe hazırlık sürecini organize etmesi amacıyla örgüt tarafından verildiği değerlendiriliyor.

FOTOĞRAF KONUMU ELE VERDİ

Özel ekip tarafından hazırlanan rapora göre, Çiçek'in 7 Mart 2016’de cep telefonu aktifleştirdikten sonra video ve fotoğraf çekti. 7 Mart tarihli 2 saniyelik söz konusu videoda Icloud (Apple) kimliği ve şifresinin olduğu anlaşıldı. Telefonun lokasyon (konum) verilerinin yer aldığı klasörü inceleyen ekip, söz konusu video ve fotoğrafa ait koordinat bilgisine ulaştı.

Video ve fotoğrafa ait koordinatların, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile üst düzey örgüt mensuplarının barındığı Pensilvanya’daki çiftliğe ait olduğu tespit edildi. Bu da FETÖ imamı Çiçek'in telefonu aktifleştirdiği 7 Mart’ta Gülen’in yanında olduğunu gösterdi.

ÖKSÜZ VE BATMAZ DA ABD'DEYDİ

Akıncı Üssü iddianamesinde, darbe toplantılarından birisinin 2016 Mart ayında Pensivanya'da Gülen’in de katılımı ile yapıldığı belirtiliyordu. Çiçek'in de ABD'de olduğu Mart ayı içerisinde firari Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın da ABD'ye gittiği bilgisine iddianamede yer verilmişti. Bu isimler Gülen ile darbe toplantıları katıldıktan sonra 21-23 Mart tarihlerinde Türkiye’ye döndü. Örgüt Elebaşı Gülen 21 Mart tarihinde haki renk cübbesini giyerek TSK'daki mensuplarına darbe sinyali vermişti.

MASAL KAFEYE DE GİTMİŞ

ABD’deki darbe hazırlık toplantılarından bir diğeri 20-24 Haziran tarihleri arasında yapılmıştı. Çiçek'in telefonunun 24 Haziran 2016’da Pensilvanya'ya en yakın konumda bulunan J.F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda konum bilgisi verdiği belirlendi. Çiçek'in, 25 Haziran 2016 tarihinde ise ABD'de bulunan FETÖ üyelerinin buluşma noktası olduğu ortaya çıkan "Masal Kafe"ye gittiği tespit edildi.

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FETÖ Akıncı Üssü Hakan Çiçek Fetullah Gülen

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