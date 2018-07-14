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"15 Temmuz İzlerinde Kadın Duruşu" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 21:08 | Son Güncelleme

Karabük'te KADEM tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen panel kapsamında, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı

Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz İzlerinde Kadın Duruşu" paneli gerçekleştirildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Karabük Şubesi tarafından Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen panelde, 15 Temmuz gazileri yaşadıklarını anlattı.

FETÖ'nün darbe girişimine karşı mücadele verdiği sırada Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaralanan iki çocuk annesi Nebahat Topaloğlu, darbe gecesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından, sokağa çıktığını anlatan Topaloğlu, "Dünyaya mal olmuş bir lider, bütün mazlumların, İslam aleminin, demokrasinin umudu olmuş lideri küçük bir cep telefonunda televizyonda görmek ağırıma gitti. Sağlığı iyi ve hayatta diye de sevinç yaşadım. Bizi sokaklara davet ettiği zaman hiçbir şey düşünmedim, yatak odama gittim ve başörtümü aldım. Askere rağmen sokağa çıktım." dedi.

Vatandaşlarla Saraçhane'ye yürüdüğünü vurgulayan Topaloğlu, darbecileri bulundukları yanlıştan döndürmek için mücadele verdiğini ancak "darbeci hainlerin" açtığı ateşle yaralandığını dile getirdi.

Boğaziçi Köprüsü'nü işgal eden darbecilere karşı mücadele ederken yaralanan Ali Özleyen de, gözleri önünde onlarca kişinin şehit olduğunu, kendisi gibi birçoğunun da yaralandığını ifade etti.

Darbeci askerlerin bilinçli olarak insanların üzerine ateş açtığını belirten Özleyen, ellerinde sadece Türk bayrakları bulunduğunun altını çizdi.

O gece, öğretmen kızı Rabia Gülen ile birlikte gazi olan emekli polis memuru Mustafa Gülen ise yaşadıklarını ve yaralanma anlarını anlattı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, KADEM yetkilileri, bazı daire müdürleri ve vatandaşların katıldığı panelde ayrıca, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.

Panelde, AA tarafından hazırlanan belgesel de gösterildi.

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Anadolu Ajansı gazi KADEM Karabük panel sergi

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