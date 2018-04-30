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'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:46 | Son Güncelleme

'15 Temmuz Kahramanı' olarak lanse edilen Şerife Boz'un durumu büyük tartışma yaratırken, Boz'un hafriyat kamyonundaki fotoğrafını çeken isimden bir açıklama geldi.

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim Meydanı'na çıkan Şerife Boz, geçen günlerde AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. Şerife Boz’un başvuru formundaki görev kısmına “15 Temmuz kahramanı” yazması ise dikkat çekmişti.

Şerife Boz’un AKP'den aday adaylığını duyurmasının ardından 15 Temmuz’da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, Boz'a tepki göstermişti. Cambaz sosyal medya hesabından, “Bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini paylaşırken, Şerife Boz’un 15 Temmuz şehit ailelerinin durumunu istismar ettiğini ileri sürmüştü.

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O FOTOĞRAFI ÇEKEN İSİM KONUŞTU

Şerife Boz'un durumu tartışılmaya devam ederken, Boz'un hafriyat kamyonundaki fotoğrafını çeken isim bir açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Saliha Sultan, fotoğrafı 15 Temmuz günü değil, 16 Temmuz günü çektiğini belirtirken, fotoğrafın da hikayesini anlattı.

İşte o tweet:

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"BİRKAÇ DOSTUM DIŞINDA KİMSEYE SÖYLEMEDİM"

Saliha Sultan, fotoğrafı ikinci gün çektiğinin altını çizerken, "Basının '15 Temmuz'a kamyonuyla direnen kadın' minvalinde başlıklarla verdiği haberler beni de yanılttı. Yine utanarak söylüyorum, 'Ben bu fotoğrafı ikinci gece çektim, bu hanım niçin ilk gece gibi anlatıyor' diye düşündüm. Ama bunu yakın birkaç dostum dışında kimseye söylemedim" diye belirtti.

Boz'un röportajlarında, ilk gece köprüde olduğunu söylemesi üzerine utandığını da ifade eden Sultan, "15 Temmuz gibi halkımızın kahramanlık destanı yazdığı bir geceye 'eğer biri suistimal ediyorsa' gölge düşmesin, binlerce samimi insana laf gelmesin düşüncesi ile sustum. Ta ki dün gece Şerife Boz ile ilgili yayılan söylentiye kadar da böyle düşündüm. Dün gece huzursuzluktan sabaha kadar gözüme uyku girmedi açık söyleyeyim. Suçlamaları okudum vs. fakat detaylara baktığımda Şerife Boz'un röplerinde, konuşmalarında ilk gece köprüde olduğunu belirttiğini görünce ben de utandım" dedi.

İşte Saliha Sultan'ın, o fotoğrafın hikayesini anlattığı tweetleri:

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
o zaman sen de yalancısın saliha
Sahtekarlık iliklerine kadar işlemiş bunların.
Tam bir AKP gerçeği.
Benim başörtülü bacım yalan söylermi hiç gaziyse gazidir!!!!!!
serifeyi bozmak lazim!!
Alın size akp portresi... Hepsi menfaat... Vatan millet düşüncesi yok...
yahu serife zaten sahtekar oldugu icin akepeden aday olmak istiyor olay burda..
Yani bir gün ile kahramanlığı kaçırmış mı oldu Şerife Bacı
demek ki neymiş insan olmak lazımmış... çarşafa da girse yalancı yine yalancı hırsız yine hırsızdır.
daha ne yalanlar ortaya çıkacak.herkes chp ve iyi partiye hak verecek
kadınlı, erkekli yönetenli, yönetmeyenli sahtekarlık içimize işlemiş
VATAN HAİNİ ŞERİFE BOZ! KENDİSİNE ER GEÇ ULAŞACAĞIZ BAKALIM KİMMİŞ KAHRAMAN!
memleketin haline bak sahte kahramanlardan geçilmiyor...
biride darbeyi eniştesinden öğrenmişti.o enişte de konuşacak yıllar sonra.o da zamanında sustum diyecek
:) yorum yapmaya gerek yok, her şey ortada; hava civayı çok sever bu kardeşlerimiz! Her zaman ki gibi.
bu fotoğrafa inanmışmıydınız?:)))))
Olsun olsun aday adayıda ne imiş? bu baknların başı da olur
Düzenbazlar hareketi resmen..:)
DAHA KAÇ TANE ÇAKMA GAZİLER ŞEHİTLER ÇIKACAK BAKALIM .....
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