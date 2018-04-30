'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

İşte o tweet:

"BİRKAÇ DOSTUM DIŞINDA KİMSEYE SÖYLEMEDİM"

Saliha Sultan, fotoğrafı ikinci gün çektiğinin altını çizerken, "Basının '15 Temmuz'a kamyonuyla direnen kadın' minvalinde başlıklarla verdiği haberler beni de yanılttı. Yine utanarak söylüyorum, 'Ben bu fotoğrafı ikinci gece çektim, bu hanım niçin ilk gece gibi anlatıyor' diye düşündüm. Ama bunu yakın birkaç dostum dışında kimseye söylemedim" diye belirtti.

Boz'un röportajlarında, ilk gece köprüde olduğunu söylemesi üzerine utandığını da ifade eden Sultan, "15 Temmuz gibi halkımızın kahramanlık destanı yazdığı bir geceye 'eğer biri suistimal ediyorsa' gölge düşmesin, binlerce samimi insana laf gelmesin düşüncesi ile sustum. Ta ki dün gece Şerife Boz ile ilgili yayılan söylentiye kadar da böyle düşündüm. Dün gece huzursuzluktan sabaha kadar gözüme uyku girmedi açık söyleyeyim. Suçlamaları okudum vs. fakat detaylara baktığımda Şerife Boz'un röplerinde, konuşmalarında ilk gece köprüde olduğunu belirttiğini görünce ben de utandım" dedi.

İşte Saliha Sultan'ın, o fotoğrafın hikayesini anlattığı tweetleri:



