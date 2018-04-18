Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Mürsel Turbay, "15 Temmuz kalkışması küresel bir kalkışmadır, kirli bir ittifaktır." dedi. Bem-Bir-Sen üyeleri, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonları önünde basın açıklaması yaptı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal'ın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Turbay, "Bütün dünya 15 Temmuz 2016 akşamı, devleti tarafından vatan savunmasında kullanılması için kendilerine emanet edilen tankların, topların ve uçakların bir meczubun talimatıyla asker üniformasına gizlenen bir grup ihanetçi çete tarafından milletin kendisine karşı kullanıldığı hain bir darbe kalkışmasına şahit olmuştur." dedi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde cumhurbaşkanlığı, emniyet binaları ve kamu kurumlarının saldırıya uğradığını, olaylarda 249 vatandaşın şehit olduğunu, 2 binden fazla insanın da yaralanarak, gazi olduğunu hatırlatan Turbay, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve vatandaşların gayretiyle hain darbe girişiminin engellendiğini dile getirdi.

Darbe girişiminde 15 Temmuz şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi ölümü göze alarak etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Turbay, yarın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek Halisdemir davasında karar çıkacağını, darbe girişimine ilişkin açılan diğer davaların da takipçisi olacaklarını söyledi. Turbay, şöyle devam etti: "15 Temmuz işgal girişimi, içimizde zehirli bir yılan gibi beslenen emperyalist güçlerin maşası olan hain bir grup tarafından doğrudan doğruya ülkemizin birliğini gelişmesini vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bizatihi kendisini hedef alan bir hain kalkışmadır. Onun için milletimizin her bir ferdinin 15 Temmuz kalkışmasının hem mağduru hem tanığı hem de müştekisi sıfatıyla FETÖ davalarını takip etme, FETÖ sanıklarının hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını isteme hakları vardır." - "15 Temmuz kirli bir ittifaktır" "15 Temmuz kalkışması küresel bir kalkışmadır, kirli bir ittifaktır." ifadelerini kullanan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Turbay, Suriye'deki terör gruplarının da küresel güçler tarafından desteklendiğini kaydetti.