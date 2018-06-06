"15 Temmuz Kütüphanesi" kurulacak

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "Dernek binamızda 15 Temmuz Kütüphanesi kuruyoruz. Kütüphanede dijital arşiv de olacak. İnsanlar buraya gelip 15 Temmuz ile alakalı yapmak istediği bir araştırma varsa yapabilecek. Sonraki süreçte 15 Temmuz'un ekonomisi, 15 Temmuz'un diğer darbelerle kıyaslanması gibi, 15 Temmuz konulu doktora tezi yapan olursa burs noktasını kurgulamaya çalışıyoruz." dedi.
15 Temmuz Derneği üyeleri, basın mensupları ile iftarda bir araya geldi. Dernek binasındaki iftarda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Dernek Başkanı Tarık Şebik, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, çalışmaları ve amaçları hakkında bilgi verdi.
15 Temmuz'da milletin mücadelesi kadar milli iradenin yanında yer alan basın mensuplarının mücadelesinin de önemli olduğunu belirten Şebik, bu ruhu yaşatmak istediklerini ifade etti.
Şebik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası girişindeki Şehitler Makamı'nın yanında cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapımına başlanılan 15 Temmuz Müzesi'nin inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlatarak, buranın 15 Temmuz ruhunu aktaracağına inandığını vurguladı.
Şehit ailelerinin kendileriyle aynı acıyı yaşamış insanlarla bir araya gelmek istediğini aktaran Şebik, "Şehit ailelerinin zaman geçtikçe acıları değil, özlemleri artıyor." dedi.
15 Temmuz'daki milli mücadelenin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydeden Tarık Şebik, "Gençlerin bir Kızıl Elması, bir mefkuresi oluşuyor, olması lazım. 15 Temmuz da bu manada tahmin ediyorum herkesin 'evet' diyeceği bir olay, bir durum, bir kavramdır." değerlendirmesinde bulundu.
- 15 Temmuz'la alakalı doktora tezine burs planlaması
15 Temmuz'u akademik çalışmalara taşımak istediklerini belirten Şebik, "Dernek binamızda 15 Temmuz Kütüphanesi kuruyoruz. Kütüphanede dijital arşiv de olacak. İnsanlar buraya gelip 15 Temmuz ile alakalı yapmak istediği bir araştırma varsa yapabilecek. Sonraki süreçte 15 Temmuz'un ekonomisi, 15 Temmuz'un diğer darbelerle kıyaslanması gibi, 15 Temmuz konulu doktora tezi yapan olursa burs noktasını kurgulamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
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