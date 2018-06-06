HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"15 Temmuz Kütüphanesi" kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 02:01 | Son Güncelleme

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik: - "Dernek binamızda 15 Temmuz Kütüphanesi kuruyoruz. Kütüphanede dijital arşiv de olacak. İnsanlar buraya gelip 15 Temmuz ile alakalı yapmak istediği bir araştırma varsa yapabilecek. Sonraki süreçte 15 Temmuz'un ekonomisi, 15 Temmuz'un diğer darbelerle kıyaslanması gibi, 15 Temmuz konulu doktora tezi yapan olursa burs noktasını kurgulamaya çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "Dernek binamızda 15 Temmuz Kütüphanesi kuruyoruz. Kütüphanede dijital arşiv de olacak. İnsanlar buraya gelip 15 Temmuz ile alakalı yapmak istediği bir araştırma varsa yapabilecek. Sonraki süreçte 15 Temmuz'un ekonomisi, 15 Temmuz'un diğer darbelerle kıyaslanması gibi, 15 Temmuz konulu doktora tezi yapan olursa burs noktasını kurgulamaya çalışıyoruz." dedi.

15 Temmuz Derneği üyeleri, basın mensupları ile iftarda bir araya geldi. Dernek binasındaki iftarda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Dernek Başkanı Tarık Şebik, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, çalışmaları ve amaçları hakkında bilgi verdi.

15 Temmuz'da milletin mücadelesi kadar milli iradenin yanında yer alan basın mensuplarının mücadelesinin de önemli olduğunu belirten Şebik, bu ruhu yaşatmak istediklerini ifade etti.

Şebik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası girişindeki Şehitler Makamı'nın yanında cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapımına başlanılan 15 Temmuz Müzesi'nin inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlatarak, buranın 15 Temmuz ruhunu aktaracağına inandığını vurguladı.

Şehit ailelerinin kendileriyle aynı acıyı yaşamış insanlarla bir araya gelmek istediğini aktaran Şebik, "Şehit ailelerinin zaman geçtikçe acıları değil, özlemleri artıyor." dedi.

15 Temmuz'daki milli mücadelenin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydeden Tarık Şebik, "Gençlerin bir Kızıl Elması, bir mefkuresi oluşuyor, olması lazım. 15 Temmuz da bu manada tahmin ediyorum herkesin 'evet' diyeceği bir olay, bir durum, bir kavramdır." değerlendirmesinde bulundu.

- 15 Temmuz'la alakalı doktora tezine burs planlaması

15 Temmuz'u akademik çalışmalara taşımak istediklerini belirten Şebik, "Dernek binamızda 15 Temmuz Kütüphanesi kuruyoruz. Kütüphanede dijital arşiv de olacak. İnsanlar buraya gelip 15 Temmuz ile alakalı yapmak istediği bir araştırma varsa yapabilecek. Sonraki süreçte 15 Temmuz'un ekonomisi, 15 Temmuz'un diğer darbelerle kıyaslanması gibi, 15 Temmuz konulu doktora tezi yapan olursa burs noktasını kurgulamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
"Bu millet asla hiç geriye bakmamıştır hep ileriye doğru gitmiştir"
Emine Erdoğan, Sevgi Çiçek ve ailesinin evinde iftara katıldıEmine Erdoğan, Sevgi Çiçek ve ailesinin evinde iftara katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Derneği 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik Basın Mensupları iftar

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Meral Akşener'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin flaş açıklama!

Meral Akşener'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin flaş açıklama!

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

İlginizi Çekebilir

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.