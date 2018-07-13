15 Temmuz İstiklal Derneğince FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin yakınları ile gazi olan vatandaşlara yönelik rehabilitasyon hizmeti verilecek.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınlarından veya yaralananlardan talepte bulunanlara yönelik "15 Temmuz Mağdurlarına Rehabilitasyon Projesi", Ankara Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Salonu'nda düzenlenen toplantı ile başlatıldı.
Proje kapsamında psikologlar, gaziler ve şehit yakınlarıyla birebir görüşmeler yaparak durum tespitinde bulundu.
Dernek Başkanı Ahmet Kansız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak böyle bir çalışmayı üstlendiklerini belirtti.
Bugün ilk olarak bir grubu aldıklarını ve bunun devamının geleceğini dile getiren Kansız, şu bilgileri aktardı:
"15 Temmuz travmasını azaltmaya yönelik dört ayaklı bir proje başlatıyoruz. Birincisi, psikologlar eşliğinde 15 Temmuz travmasının tespitinin yapılması, ikincisi, fiziki etkileri bakımından Sağlık Bakanlığı mensupları olan hekimlerimize düşen görevin üstlenilmesi, üçüncüsü, bu işin manevi ve moral desteği açısından güçlendirilmesi anlamında Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı ve mensuplarının takviyesi, son olarak da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 Temmuz travmasını ağır bir şekilde yaşayan bu grubun fiziki mekan değişikliğini içeriyor. Mağdurların normalleşmesine yönelik bu önemli rehabilitasyon projesini yürütmeyi ve üstlenmeyi hedefledik."
15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinden travmayı atlatamayan kimsenin kalmasını istemediklerini anlatan Kansız, şunları söyledi:
"Ankara Keçiören'de bir merkez oluşturduk. Bu merkezimizin yapımı devam ediyor. Burası tamamlandığında 15 Temmuz şehit yakınlarımıza ve gazilerimize psikolojik, manevi desteklerimiz ve çeşitli projelerimizi orada uzun soluklu sürdüreceğiz. Merkezimiz, doktorlarımızın ve ilgililerimizin isteklerine göre dizayn ediliyor."
Genelkurmay Başkanlığı önünde gazi olan Muhammed Nurullah Tavukcu da böyle bir projenin uygulanmasından memnun olduklarını aktardı.
Hainlere karşı o gece ailesiyle birlikte ülkeyi savunduklarını ifade eden Tavukcu, şunları kaydetti:
"Özelde 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, genelde de bütün gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı kapsayacak şekilde onlara psikolojik destek verilmesi gerçekten güzel bir şey. Hiçbir gazimiz ve şehit yakınımız, 'Benim psikolojik desteğe ihtiyacım yok' demesin. Ben de aynı düşüncedeydim ama zaman zaman rüyalarımda hala o gece yaşadıklarımı görüyorum. Bütün şehit yakınlarımız ve gazilerimizin de projeye katılmasını bekliyoruz."
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