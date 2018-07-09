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15 Temmuz manşetleri kitap oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

Balıkesir'deki yerel gazetelerin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası attığı manşetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzaladığı bir kitapta toplandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'deki yerel gazetelerin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası attığı manşetler, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetince (BGC) kitaba dönüştürüldü.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ikinci yılı için hazırlanan "15 Temmuz Balıkesir Manşetler" kitabında, Balıkesir ve ilçelerinde yayınlanan 44 yerel gazetenin, 16, 17 ve 18 Temmuz 2016 tarihli manşetleri ile kalkışma gecesi ve demokrasi nöbetlerinden fotoğraf kareleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Balıkesir ziyareti sırasında takdim edilen kitapta, Erdoğan'ın, "Allah bu aziz milletimize, başka darbeler, 15 Temmuzlar yaşatmasın..." temennisiyle imzası bulunuyor.

Danışmanlığını Tahsin Şahin, Doğan Alparslan ve Hilmi Duyar'ın yaptığı, kapağında ise Kayhan Sakallı imzası taşıyan eser, Balıkesir Basın Müzesi'nde sergilenecek.

BGC Başkanı Ramazan Demir, yaptığı açıklamada, kalkışmanın bastırılmasında kullanılan en etkili silahın gazeteciler olduğunu söyledi.

Demir, gazetecilerin o gece işini doğru şekilde yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk basınının, kötü sicilini silerek demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu kanıtladığı 15 Temmuz gecesinin ertesiyle 1. yılında yayımlanan Balıkesir gazetelerinin manşetlerini bir eserde toplamayı ve gelecek nesillere aktarmayı görev kabul ettik. Objektifleriyle, kalemleriyle o geceyi aydınlatan, tek yürek, tek sese dönüşen manşetleriyle demokrasiye sahip çıkan gazete ve gazetecileri unutulmasın istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Balıkesir darbe girişimi kitap

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