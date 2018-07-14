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15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 14:15 | Son Güncelleme

15 Temmuz mesajları haberimizde. Bundan iki sene önce FETÖ tarafından darbe girişimi yapılmaya çalışılmış ama halk, milletine sahip çıkarak sokaklara döküldü ve darbecilerin karşısında dimdik durdu. Şimdi sene-i devriyesinde 15 Temmuz kahramanlarımızı, şehitlerimizi minnetle yad ederken bu önemli günü 15 Temmuz mesajları ile herkesle paylaşıyoruz. Bu yüzden sizlere resimli ve yazılı 15 Temmuz mesajları hazırladık. İşte 15 Temmuz mesajları resimli 2018...

15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel olarak hazırladığımız 15 Temmuz mesajları haberimizde. Hain FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi kahraman askerimiz ve halkımız tarafından durduruldu. Tankın önüne durarak kahramanlık öyküsünün yazıldığı gece kaybettiğimiz şehitlerimizi bu günde minnetle ve dualarla anıyoruz. Tarihimizin bu önemli gününü haberimizde 15 Temmuz mesajları ile sizlerde herkesle paylaşabilirsiniz. İşte en anlamlı, güncel 15 Temmuz mesajları resimli 2018...

15 TEMMUZ MESAJLARI 2018

Bugün Türk halkının hain çetelere karşı koyduğu o özel günün ilk yıldönümü. 15 Temmuz şehitlerimizin anısını rahmetle anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına kast edenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin altını oymaya çalışan hainler bundan 1 yıl önce 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıkları ile ezilmişlerdir. Gelecekte de devletimizi alaşağı edebileceğini düşününler gereken dersi alacaktır.

15 Temmuz şehitlerimiz vatanı korumak için 1 yıl önce bugün sokaklara dökülmüş ve canlarını feda etmişlerdir. Aziz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Bir yıl önce bugün Halk sokaklara döküldü; namluların, tüfeklerin, kurşunların karşısına çıktı ve Türkiye Cumhuriyetini hainlere yem etmedi! 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Dualarımız onlarla...

Hainlere göz açtırmayan Türk milleti bugün şehitlerini anarak, demokrasi nöbetini sürdürmektedir.

Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

Kelime-i şahadet getirerek canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun; şehitlerimiz ve devletimiz için tuttuğumuz demokrasi nöbeti mübarek olsun.

15 Temmuz gecesi Türk halkı hain bir çeteye gereken dersi vermek için sokaklara döküldü ve tankların karşısına dikildi. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.

O insanlar ki söz konusu vatan olunca bir dakika bile düşünmediler canlarını verdiler. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları ile ilelebet yaşayacaktır.

Dualarımız 15 Temmuz şehitleri ile... Onlar ki canlını Türkiye Cumhuriyeti için feda etmiş hainlerin planlarını suya düşürmüştür. Allah'ın rahmeti şehitlerimiz ile olsun.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 TEmmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinde 15 Temmuz'da vatan hainlerinin püskürtülüşünü ve bu yolda canını veren 15 Temmuz şehirlerimizi dualarla anıyoruz.

Yüce Türk milletinin 249 evlası 15 Temmuz gecesinde hayatlarını bizler bugün demokrasi nöbeti tutabilelim diye verdiler. 15 Temmuz canını verenler ve tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

Allah'ın rahmet, bereketi, mağrifeti 15 Temmuz şehitlermiz ile olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni al aşağı edeceğini düşünenler her daim yanılmış hep yanılacaktır.

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyetini karanlığa sürüklemek isteyen hain çete 1 yıl önce bugün çökertildi. 15 Temmuz şehitlerimize Allah rahmet eylesin.

15 Temmuz'da vatana ihanet edenler Türk halkından tokat yemiştir. O tokatı atanlar bugün şehitlerini dualarla anmakta, demokrasi nöbetini sürdürmektedir.

Bugün hain kalkışmanın yıl dönümünde Astsubay Ömer Halis Demir gibi kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 1 yıl önce 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. Demokrasi nöbetimiz kutlu ve şanlı olsun.

15-temmuz-mesajlari-resimli-2018

15-temmuz-mesajlari-resimli-2018

15-temmuz-mesajlari-resimli-2018

15-temmuz-mesajlari-resimli-2018

15-temmuz-mesajlari-resimli-2018

15-temmuz-mesajlari-resimli-2018

15-temmuz-mesajlari-resimli-2018

15-temmuz-mesajlari-resimli-2018

15-temmuz-mesajlari-resimli-2018

15-temmuz-mesajlari-resimli-2018

15-temmuz-mesajlari-resimli-2018

Fotoğraflarla 15 Temmuz Darbe Gecesinin En Çarpıcı Anları Haberi ve Fotoğrafları Mynet'te
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