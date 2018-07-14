15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!

Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına kast edenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin altını oymaya çalışan hainler bundan 1 yıl önce 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıkları ile ezilmişlerdir. Gelecekte de devletimizi alaşağı edebileceğini düşününler gereken dersi alacaktır.

15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini lanetlediğimiz bu 2. yılda şehitlerimize olan şükranlarımızı dile getiriyor ve onları rahtmele anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tam iki yıl önce hainlerin kalkıştığı darbe girişimi, halkımızın ve TSK ile polislerimizin kahramanca devletine sahip çıkması ile önlendi. 2. yıldönümününde tüm Türkiye'de şehitler anılıyor ve demokrasimiz kutlanıyor. Siz de haberimizdeki kısa, uzun, resimli veya resimsiz 15 Temmuz anma mesajları ile günün anlam ve önemini çevrenizdekilerle SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz.

15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.

15 Temmuz gecesi Türk halkı hain bir çeteye gereken dersi vermek için sokaklara döküldü ve tankların karşısına dikildi. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Kelime-i şahadet getirerek canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun; şehitlerimiz ve devletimiz için tuttuğumuz demokrasi nöbeti mübarek olsun.

Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

Bir yıl önce bugün Halk sokaklara döküldü; namluların, tüfeklerin, kurşunların karşısına çıktı ve Türkiye Cumhuriyetini hainlere yem etmedi! 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Dualarımız onlarla...

15 Temmuz şehitlerimiz vatanı korumak için 2 yıl önce bugün sokaklara dökülmüş ve canlarını feda etmişlerdir. Aziz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

O insanlar ki söz konusu vatan olunca bir dakika bile düşünmediler canlarını verdiler. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları ile ilelebet yaşayacaktır.

Dualarımız 15 Temmuz şehitleri ile... Onlar ki canlını Türkiye Cumhuriyeti için feda etmiş hainlerin planlarını suya düşürmüştür. Allah'ın rahmeti şehitlerimiz ile olsun.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 TEmmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinde 15 Temmuz'da vatan hainlerinin püskürtülüşünü ve bu yolda canını veren 15 Temmuz şehirlerimizi dualarla anıyoruz.

insanlar ki söz konusu vatan olunca bir dakika bile düşünmediler canlarını verdiler. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları ile ilelebet yaşayacaktır.

Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

Yüce Türk milletinin 249 evlası 15 Temmuz gecesinde hayatlarını bizler bugün demokrasi nöbeti tutabilelim diye verdiler. 15 Temmuz canını verenler ve tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun.