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"15 Temmuz milletin zaferidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:29 | Son Güncelleme

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "15 Temmuz'da Türkiye'de millet iradesi tankların, mermilerin önüne geçerek 21. yüzyılda 'Milletin Zaferi' destanı yazılmıştır"

DENİZLİ (AA) - Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz'un milletin zaferi olduğunu bildirdi.

Zeybekci, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz işgal girişiminin 2. yılında şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dilediğini belirtti.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu o gece, Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara inerek vatanına, milletine, geleceğine sahip çıktığını vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'de millet iradesi tankların, mermilerin önüne geçerek, 21. yüzyılda 'Milletin Zaferi' destanı yazılmıştır. Artık Türkiye'de değişimin, gelişmenin önüne set kurmak isteyenlere, engel olmak isteyenlere milli bir duruş ile cevap verilerek iç ve dış güçlere milletin gücü gösterilmiştir. Bizler TBMM'de demokrasiye milletimiz adına sahip çıkarken, Ankara'da, İstanbul'da olduğu gibi vatanımızın birçok yerindeki kahramanlık destanlarından biri de Denizli'mizde gerçekleşmiştir. Denizli halkı ilk andan itibaren meydanlara inmiş ve kahraman Çardak halkımız da hain darbecilere engel olmuş ve bu destanda ilimizin adını tarihe yazmıştır.

Her türlü ihanete, engellemelere rağmen ülkemizi kalkındırmaya, güçlü Türkiye yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Darbeler ile hep gerileyen ülkemizde, 15 Temmuz'u diriliş, birliktelik olarak tarihe yazdıran milletimiz 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaktır. 15 Temmuz dünya demokrasi tarihine geçen bir demokrasi devrimidir. Halkının, ülkesinin, kendinin, devletin ve namusumuz olan bayrağının geleceğine el koymuştur."

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15 Temmuz Bakan darbe Eski FETÖ işgal

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