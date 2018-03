15 Temmuz Milli Birlik Kütüphanesi açıldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğrencilerden her türlü kitapları okumalarını isteyerek, “Okuduğunuz kitapları egemenliğiniz altına alın. Sadece bir kitaba teslim olacaksınız, o da Kuran-ı Kerim” dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Kütüphaneler Haftası dolayısıyla SODES kapsamında 15 Temmuz Milli Birlik Kütüphanesi’nin açılış programı, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda gerçekleştirildi. Programa, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuran’ı Kerem’in ilk emrinin ‘oku’ olduğunu belirterek, “İslam’ın emri, ilk şartı ‘Oku, seni yaratan Allah’ın ismi ile oku’ İslam’ın ilk emri oku emridir. Peygamberimiz ‘İlim Çin’den olsa git adam bul öğren’ demiştir. Hz Ali, ‘bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ demiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ demiştir. Yunus Emre ise, ‘İlim ilim etmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır’ demiştir. Okumayı sevmek, sevdirmek alışkanlık haline getirmemiz, davranış haline getirmemiz gerekmektedir. Bu konuda öğretmenlerimize ve velililerimize büyük görevler düşmektedir. Ben sizlerin sıralarındayken, o zaman büyük geniş kütüphaneler yoktu. Ancak aldığımız kitapları birbirlerimizle değiştirerek faydalanıyorduk” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden her türlü kitabı okumalarını isteyen Başkan Gürkan şunları söyledi:

“Sizlerden de rica ve istirhamım odur ki her türlü kitap okuyun. Onun muhasebesini yapın. Belirli bir süreye geldikten sonra okuduğunuz kitapları egemenliğiniz altına alacaksınız. Sadece bir kitaba teslim olacaksınız, oda Kuran-ı Kerim. Diğerlerini siz teslim alacaksınız ve yol haritanız ve yön pusulanızı onlardan aldığınız bilgiler ışığında kendinize rehber edineceksiniz. Okuduğumuzu anlayacağız, anlatıp ifade edeceğiz ve ifade ettiklerimiz de davranış haline getireceğiz ki o zaman okumanın bir anlamı ve manidarlığı olsun. Öğretmenler olarak okumayı öğrencilere sevdirmeliyiz. Bugün Kütüphaneler Haftası olması münasebetiyle, 40 bin kitabın dağıtımını ve SODES kapsamında alınan binlerce kitabın dağıtımını, ardından da kütüphanelerin açılışı gerçekleştirilmiştir. Eski belediyemizde de ikinci bir kütüphane açacağız. Ayrıca Hasan Basri Türbesi’nin olduğu yerde de, diğer kütüphanemiz ve kütüphanelere olan desteklerimiz mevcuttur ve devam edecektir. Bu sıraların ve bugünlerin kıymetini iyi bilelim. Bizim zamanımızda kitap alacak paramız yoktu. Çocuklar kendi harçlıklarını yemez, içmez onunla kitap alırlardı. Bugün gerek hükümetimiz, gerek devletimiz ve kültür bakanlığımızın vermiş oldukları destekleri iyi değerlendirmeniz gerekiyor”

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, “Battalgazi’de Milli Eğitime ne kadar önem verdiğimizi, beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızla hepsi biliyor ve hepsinin bir görevi vardır. Eğitim önemli aslında. Battalgazi’de yapılması gereken elimizden gelen ne varsa eğitim için yapmaya çalışıyoruz. Kitap okuyan öğrencilerin çok daha başarılı olacağına inanmaktayız. Kitap okumanın çocuklarımıza, gençlerimizin sınavlarda başarılarının yükseldiği görülmüştür. Bu yüzden öğrencilerimizin kitap okumasını önemsiyoruz. Gençlerimize ve Çocuklarımıza kitap okuma programları ile buluşturduğu için Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin’de, “Bugün burada özellikle bulunmuş olduğumuz Kervansaray, ecdadımızın 400-500 sene öncesinden armağan etmiş oldukları buraları asli amaçların belki çok daha ötesinde. Şuanda ne yapıyoruz? Kültürel, sosyal, eğitsel faaliyetlerde önemli bir merkez haline dönüşmüş. Yani bizim burada yapmış olduğumuz bu çalışmalar yer yer mutlaka bundan 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra karşımıza bir ürün olarak çıkıyor. Bizler özellikle şuana kadar belki arkadaşlarımızın, yavrularımızın büyük bir çoğunluğu biraz önce kitap alırken gördüm, daha henüz ana sınıfı seviyesindeler ama, kitaplarla mutlaka arkadaş olalım” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere kitap dağıtımı ve ardından da SODES kapsamında 15 Temmuz Milli Birlik Kütüphanesi’nin açılışı Battalgazi Belediyesi Eskimalatya Kampüsü’nde gerçekleştirildi.