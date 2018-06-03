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15 Temmuz Milli İrade Ocakları'ndan, İnce'ye 'apolet' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

MALATYA'da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, Muharrem İnce'nin, iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlayan 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel hakkında söylediği "Apoletlerini sökeceğim" sözlerine teki gösterdi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, Muharrem İnce'nin, iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlayan 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel hakkında söylediği "Apoletlerini sökeceğim" sözlerine teki gösterdi. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, Vali Konağı Caddesi'nde bulunan 2'nci Ordu Garnizon Komutanlığı İnönü Kışlası girişinde açıklama yaptı. Uludağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya mitingini sonrası Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen iftarda konuşmasını alkışlayan 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i eleştiren CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. Bilal Uludağ, şunları söyledi: "PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapan kişinin cezaevinden serbest kalması için mücadele eden Sayın İnce, vatanımıza göz dikenleri toprak altına gömen 2'nci Ordu komutanımızı tehdit ediyor. 2'nci Ordu Komutanımızı sizlere yedirtmeyiz. Şerefimiz ve namusumuz üzerine yemin ediyoruz ki; ne olursan ol, istersen feriştah ol, sizlerin, 2'nci Ordu Komutanımızın bir tek saçının teline dahi zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Sayın İnce'nin aslında neden rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Bakın İnce'nin Malatya mitingindeki konuşmasında şunlara yer veriyor; 'Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz işgal girişimi sonrası 150 general ve komutanların apoletlerini söktüğünü dile getirerek ben bir tanesinin apoletlerini sökmüşüm çok mu?' diyor. Sayın İnce apoletleri sökülen komutanların bu ülkeyi işgal etmek istediğini halen idrak edememiş, ya da idrak etmiş bunlara adeta misilleme olarak 2'nci Ordu Komutanımızı işaret ediyor."

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