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"15 Temmuz mücadele ruhu katlanarak artmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 00:07 | Son Güncelleme

15 Temmuz İstiklal Derneği Başkanı Ahmet Kansız: - "Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da alanlarda yaşanan mücadele ruhunun, ülke düşmanlarına karşı her geçen gün katlanarak artması gerekiyor"

15 Temmuz İstiklal Derneği Başkanı Ahmet Kansız, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde alanlarda yaşanan mücadele ruhunun, ülke düşmanlarına karşı her geçen gün katlanarak artması gerektiğini belirtti.

Ankara'daki şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz İstiklal Derneğinin iftarında bir araya geldi. Programa, terörle mücadele kapsamında şehit olanların yakınlarıyla 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı.

Kansız, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda bölgesinde yükselen bir güç olduğunu, bu durumu kabullenemeyen emperyalist güçlerin 15 Temmuz kanlı darbe girişimini gerçekleştirmeye çalıştığını dile getirdi.

Türk milletinin, o gün alanlarda tarihi bir direniş göstererek cuntacıları püskürttüğünü vurgulayan Kansız, "Darbeye karşı duran milletimiz, canını ortaya koyarak menfur teşebbüsü bastırmış, ülke düşmanlarına gereken dersi vermiştir. Gelecekte, antidemokratik girişimde bulunmak isteyen güruhların da heveslerini kursağında bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde devam eden darbe girişimi davalarına değinen Kansız, uluslararası hukuk kriterleri gereğince darbecilerin hakettiği cezayı aldıklarını söyledi.

Kansız, 15 Temmuz ruhunun devam etmesi gerektiğini belirterek, "15 Temmuz ruhuna sahip çıkanlara desteğimiz devam edecektir. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da alanlarda yaşanan mücadele ruhunun, ülke düşmanlarına karşı her geçen gün katlanarak artması gerekiyor." diye konuştu.

İftar programına, AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Hüsnüye Erdoğan, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, AK Parti milletvekili adayları Asuman Erdoğan ile avukat Muammer Cemaloğlu da katıldı.

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