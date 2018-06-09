"15 Temmuz mücadele ruhu katlanarak artmalı"

15 Temmuz İstiklal Derneği Başkanı Ahmet Kansız, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde alanlarda yaşanan mücadele ruhunun, ülke düşmanlarına karşı her geçen gün katlanarak artması gerektiğini belirtti.

Ankara'daki şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz İstiklal Derneğinin iftarında bir araya geldi. Programa, terörle mücadele kapsamında şehit olanların yakınlarıyla 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı.

Kansız, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda bölgesinde yükselen bir güç olduğunu, bu durumu kabullenemeyen emperyalist güçlerin 15 Temmuz kanlı darbe girişimini gerçekleştirmeye çalıştığını dile getirdi.

Türk milletinin, o gün alanlarda tarihi bir direniş göstererek cuntacıları püskürttüğünü vurgulayan Kansız, "Darbeye karşı duran milletimiz, canını ortaya koyarak menfur teşebbüsü bastırmış, ülke düşmanlarına gereken dersi vermiştir. Gelecekte, antidemokratik girişimde bulunmak isteyen güruhların da heveslerini kursağında bırakmıştır." ifadelerini kullandı.