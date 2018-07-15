15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan “15 Temmuz Müzesi" ilk defa görüntülendi.
Müze, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alıyor. Müzede, hain darbecilerin tanklarla ezdikleri araçlar, araçların enkazları ve o geceyi anlatan fotoğraflar bulunuyor. (İHA)
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