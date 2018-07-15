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15 Temmuz Müzesi ilk defa görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapılan "15 Temmuz Müzesi" ilk defa görüntülendi. Müzede, o geceye ilişkin fotoğraflar ve darbecilerin ezdiği araçlar bulunuyor.

15 Temmuz Müzesi ilk defa görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan “15 Temmuz Müzesi" ilk defa görüntülendi.

Müze, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alıyor. Müzede, hain darbecilerin tanklarla ezdikleri araçlar, araçların enkazları ve o geceyi anlatan fotoğraflar bulunuyor. (İHA)

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15temmuz2017 15 Temmuz darbe girişimi 15 Temmuz Müzesi

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