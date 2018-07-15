15 Temmuz Nijerya basınında geniş yer buldu

Nijerya basını, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin Nijerya'daki yansımalarına geniş yer ayırdı.
Nijerya'nın önde gelen gazetelerinden Daily Trust, Leadership, The Authority, This Day, Punch ve The Nation başta olmak üzere ülkedeki birçok yayın organı, 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'nin Nijerya politikasını konu alan haberlere geniş yer verdi.
Leadership ve The Nation gazeteleri, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren ile yapılan röportajı gazetelerinde tam sayfa olarak yayımlarken, büyükelçilik tarafından 15 Temmuz'un 2. yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısına katılan gazeteciler de çalıştıkları medya organlarında çeşitli haberler hazırladı.
- TMV ile Nijerya'da daha iyi ve kaliteli eğitim
This Day gazetesinin "Türkiye Nijerya'da Maarif Vakfının kurulma gerekçelerini açıkladı" ve The Authority gazetesinin "Türkiye neden Maarif Vakfını Nijerya'da istiyor" başlıklı haberlerinde, Türkiye'nin Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Nijerya'da daha iyi ve kaliteli eğitim vereceği mesajı verildi.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden Punch ise "Hizmet Nijeryalı öğrencilerin beynini yıkıyor" başlığıyla yayımladığı haberinde, Türkiye'nin FETÖ okullarının faaliyet gösterdiği ülkeleri uyardığını ve bu örgütün "yardımsever bir grup maskesiyle" aslında terörist faaliyetler yürüttüğünü okuyucularına aktardı.
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı
Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant istifa etti!
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum