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15 Temmuz Nijerya basınında geniş yer buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

Nijerya'nın önde gelen gazeteleri, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan haberlere geniş yer verdi

Nijerya basını, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin Nijerya'daki yansımalarına geniş yer ayırdı.

Nijerya'nın önde gelen gazetelerinden Daily Trust, Leadership, The Authority, This Day, Punch ve The Nation başta olmak üzere ülkedeki birçok yayın organı, 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'nin Nijerya politikasını konu alan haberlere geniş yer verdi.

Leadership ve The Nation gazeteleri, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren ile yapılan röportajı gazetelerinde tam sayfa olarak yayımlarken, büyükelçilik tarafından 15 Temmuz'un 2. yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısına katılan gazeteciler de çalıştıkları medya organlarında çeşitli haberler hazırladı.

- TMV ile Nijerya'da daha iyi ve kaliteli eğitim

This Day gazetesinin "Türkiye Nijerya'da Maarif Vakfının kurulma gerekçelerini açıkladı" ve The Authority gazetesinin "Türkiye neden Maarif Vakfını Nijerya'da istiyor" başlıklı haberlerinde, Türkiye'nin Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Nijerya'da daha iyi ve kaliteli eğitim vereceği mesajı verildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Punch ise "Hizmet Nijeryalı öğrencilerin beynini yıkıyor" başlığıyla yayımladığı haberinde, Türkiye'nin FETÖ okullarının faaliyet gösterdiği ülkeleri uyardığını ve bu örgütün "yardımsever bir grup maskesiyle" aslında terörist faaliyetler yürüttüğünü okuyucularına aktardı.

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15 Temmuz gazete nijerya

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