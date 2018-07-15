"15 Temmuz olayını halkımızın anlamasını istiyoruz"

"O gün dünyam yıkıldı. Dünyam zindan oldu. Ciğerim koptu. Diyecek bir şey bulamadım. Bunların ödenmesi gerekiyordu. Ödenmezse zaten vatan olmaz. Vatansız millet olmaz. Bu tür şeyleri Türkiye tarih boyunca yaşamıştır. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar devam ediyor ve bunu durduramayız ama mümkün mertebe prim vermemeye çalışacağız. Görevimizi yapacağız. Dik duracağız. Bir ve diri olacağız."

Vali Bektaş ise farklı duygular yaşadıklarını belirterek, "Bu şekilde topraklar vatan oluyor. Buralara kök salıyoruz. Buraların tapu senetleri böyle çıkıyor. Şehit Erhan Dural burada bu tapu senedine sarsılmaz bir mühür daha çakmış oldu. Ebediyen var olmaya devam edeceğiz. FETÖ denilen örgüt ülkemize, milletimize, varlığımıza ve bağımsızlığımıza başkaları adına göz dikerek bu acıları bize yaşattı. Milletimiz de bu kurulan kumpası bozmayı bildi." diye konuştu.

- "Bu millet içindeki hainleri temizledi"

Osman Aşkın Bak da 15 Temmuz'un bir destan olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Çanakkale destanının üzerine yazılmış bir destandır. Dış güçler ve onun buradaki iş birlikçileri her zaman bu ülkede ve coğrafyada çeşitli operasyonlar yapmak için çaba içerisinde. Yurt dışındaki odaklar bazı grupları 40 yıl beslerler, 4 dakika kullanırlar. İşte 15 Temmuz'da da akıllarını ve beyinlerini tüm dünyaya kiralamış hain, alçak bir grup bu ülkenin demokrasisine ve geleceğine bir saldırıda bulunmuştur. Bu saldırıda sahaya inen aziz milletimiz tüm dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. Birlik olduğumuz sürece bu topraklarda hiç kimse başarılı olamaz. Bu ülkenin üzerinde oynanan oyunları izliyoruz."

