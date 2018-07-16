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"15 Temmuz Ordu Millet Destanı" kitabı ve oratoryosu tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 21:47 | Son Güncelleme

"15 Temmuz Ordu Millet Destanı" kitabı ile oratoryo tanıtım programı şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla yapıldı - Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba: - "Tarihimiz boyunca milletimiz sürekli savaşmış. Zaman zaman kendi içinden ihanete uğramış ama bu kadar organize olanını herhalde 15 Temmuz'da gördük"

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa Kaymakamlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi ele alan "15 Temmuz Ordu Millet Destanı" kitabı ile oratoryo tanıtım programı düzenledi.

Golden Tulip Hotel'deki etkinliğe katılan Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazar Ziya Karatekin'in "15 Temmuz Ordu Millet Destanı" kitabının tanıtımıyla, içindeki pasajlardan oluşan, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı oratoryonun sunumunun da gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Canbaba, gelecek nesillere edebi bir metin bırakmayı ve 15 Temmuz'da yaşananların unutulmamasını istediklerinin altını çizerek, "Yazarımızın hazırladığı metni, Kaymakamlık olarak ete kemiğe büründürüp kitaplaştırdık. Ücretsiz olarak da okullarımıza ve kültürel birimlere dağıtacağız." dedi.

15 Temmuz gecesi tankın üzerinde şehit olan Ümit Yolcu'nun anne ve babasının da etkinliğe katıldığını söyleyen Canbaba, "Onların yaşadıklarını gelecek nesiller unutmasın istedik. Onun için özellikle şehitlerimizi aileleriyle o gün sokağa çıkan yaralanan, canlarını siper eden gazilerimiz de buradaydı. Onlar için bu çalışmayı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, etkinlik kapsamında ressam Devrim Demiral'ın kitapta yer alan resimlerin sergisinin de ziyarete açıldığını ifade ederek, şunları aktardı:

"15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Tarihimiz boyunca milletimiz sürekli savaşmış. Zaman zaman kendi içinden ihanete uğramış ama bu kadar organize olanını herhalde 15 Temmuz'da gördük. Biz bunu özellikle çocuklarımıza, edebi bir üslupla anlatmak, tekrar 15 Temmuzlar yaşanmaması için bir katkı olsun diye, kaymakamlık olarak bastırmaya karar verdik."

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- "Olağanüstü şeyler yaşayıp geride bırakıyoruz"

"15 Temmuz Ordu Millet Destanı" adlı kitabın yazarı Ziya Karatekin de 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı verilen mücadeleye işaret ederek, "Bizim bir yaramız var ki söylemesek eksik kalır. Zira bu destan, teşhisi aslında hepimizce malum bu yaranın yüklediği sorumlulukla kaleme alındı. Biz şifahi ve pratik bir toplumuz. Olağanüstü şeyler yaşayıp geride bırakıyoruz. Belki kulaktan kulağa aktarıyoruz bunları. Bunlar yazılı belgeler halinde, kütüphane raflarında yerini almayıp, okul sıralarında evlatlarımıza ulaştırılamazsa Yunan mitoloji kahramanı Sisyphus gibi aynı macerayı yeniden yaşamaya devam eder dururuz." diye konuştu.

Bayrampaşa'da eğitim gören öğrenciler tarafından sunulan oratoryonun ardından 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu'nun annesi Müzeyyen Yolcu, babası Sadık Yolcu ile gaziler Murat Gültomruk, Harun Demirtaş, Salih Ersin, Bayram Ceylan ve Mustafa Meşe'ye kitap takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi kitap oratoryo

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