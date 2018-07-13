"15 Temmuz Özgürlük Destanı" paneli

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "FETÖ dediğimiz yapılanma en büyük ihanetin en tehlikelisi, en planlanmışı, en büyüğü, en zarar verici olanıdır. Bu büyük millet bunu bertaraf etti, meydanlara çıktı, ölümü göze aldı, defetti." dedi.

Çınar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Özgürlük Destanı" panelinde yaptığı konuşmada, dünyada yeni bir aktörün var olduğunu ve gelecek dünyanın en büyük aktörünün Türkiye olduğunu söyledi.

Herkesin Türkiye'yi lider bir devlet olarak hedefine, hayaline ve umuduna koyduğunu belirten Çınar, "Bu emperyalistler, bu aşağılık adamlar, planlarını hazırlıyorlar, biri yürümezse diğerini uygulamaya koyuyorlar. Fakat o iş artık bitti." diye konuştu.

Çınar, tarihin en kritik dönemini yaşadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Biz bu dönemde, çok şükür, çok güçlü bir konumdayız. Diplomasiyi biliyoruz, devletin kurumları işler halde, tedbirini alıyor, kafa tutulması gereken yerde kafa tutuluyor, meydan okunması gereken yerde meydan okunuyor, 'hadi beraber olalım' diye diplomasi yapılması gereken yerde diplomasi yapılıyor. Artık eşik aşıldı. Ben buna yürekten inanıyorum. Biz uzun yıllar çok fena sömürüldük, hareket edemedik, kıpırdayamadık. Mustafa Kemal Atatürk'ün o milli duruşu, o milletle bir oluşu ve o çok dik duruşu, kurtuluş mücadelesi vesaire Atatürk'ün ölümüyle emin olun bitti, ondan hatta 5 sene önce filan bitti. Şimdi yeniden kendi kimliğimize, aslımıza, asaletimize dönüyoruz."