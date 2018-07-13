"15 Temmuz Özgürlük Destanı" paneli

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, "FETÖ dediğimiz yapılanma en büyük ihanetin en tehlikelisi, en planlanmışı, en büyüğü, en zarar verici olanıdır. Bu büyük millet bunu bertaraf etti, meydanlara çıktı, ölümü göze aldı, defetti." dedi.
Çınar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Özgürlük Destanı" panelinde yaptığı konuşmada, dünyada yeni bir aktörün var olduğunu ve gelecek dünyanın en büyük aktörünün Türkiye olduğunu söyledi.
Herkesin Türkiye'yi lider bir devlet olarak hedefine, hayaline ve umuduna koyduğunu belirten Çınar, "Bu emperyalistler, bu aşağılık adamlar, planlarını hazırlıyorlar, biri yürümezse diğerini uygulamaya koyuyorlar. Fakat o iş artık bitti." diye konuştu.
Çınar, tarihin en kritik dönemini yaşadıklarını aktararak, şöyle devam etti:
"Biz bu dönemde, çok şükür, çok güçlü bir konumdayız. Diplomasiyi biliyoruz, devletin kurumları işler halde, tedbirini alıyor, kafa tutulması gereken yerde kafa tutuluyor, meydan okunması gereken yerde meydan okunuyor, 'hadi beraber olalım' diye diplomasi yapılması gereken yerde diplomasi yapılıyor. Artık eşik aşıldı. Ben buna yürekten inanıyorum. Biz uzun yıllar çok fena sömürüldük, hareket edemedik, kıpırdayamadık. Mustafa Kemal Atatürk'ün o milli duruşu, o milletle bir oluşu ve o çok dik duruşu, kurtuluş mücadelesi vesaire Atatürk'ün ölümüyle emin olun bitti, ondan hatta 5 sene önce filan bitti. Şimdi yeniden kendi kimliğimize, aslımıza, asaletimize dönüyoruz."
- "Bu büyük millet meydanlara çıktı, ölümü göze aldı"
Allah'ın izniyle büyük adımlarla devleşerek büyümeye devam edeceklerini anlatan Ahmet Çınar, "Bu büyük kültür, kendisini inşallah dünyanın yeni aktörü olarak dünya siyasetinde ve hayatında yakın bir gelecekte gösterecek. Bizim en çok muhtaç olduğumuz şey, birlik olmaktır. İdeolojik anlayışlarımız, farklılıklarımız zenginlik olarak kabul edilmeli, saygı duymalıyız karşımızdaki insanlara, onu hep birlikte bu ülkenin menfaati için kullanmayı bir anlayış olarak seçmeliyiz. FETÖ dediğimiz yapılanma, en büyük ihanetin en tehlikelisi, en planlanmışı, en büyüğü, en zarar verici olanıdır. Bu büyük millet, bunu bertaraf etti, meydanlara çıktı, ölümü göze aldı, defetti." değerlendirmesinde bulundu.
Çınar, FETÖ'nün ülkenin başına bela olduğuna dikkati çekerek, "Bu tehlike epey azaldı ama birçoğumuzun hoşuna gitmeyebilir, bu henüz tehlike değil ama başka türlü tehlikeler oluşabilir. Bu cemaat yapılanmaları vesaire sadece din, ahlak öğretmeli, iyi insan yetiştirmeli ama devletin işine, yönetime talip olup parazit yapmamalı." ifadelerini kullandı.
- "Bu hainler Meclisimizi bile bombaladılar"
Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da kalkışmanın olduğu saatlerde yurt dışında olduğunu ve Türkiye'ye dönmek istediğini dile getirerek, "Birisi, 'Bizim Ahmet şehit olmuş.' dedi. Şaşırdım, hangi Ahmet? Ahmet Özsoy, TÜRKSAT'ta kendisi tesisler müdürümüz. Ahmet kardeşimiz çok farklı birisiydi. En iyi, en güzel şehadet ona yakışıyordu. Onun bu dünyadan ayrılmasını bir türlü kabul edemiyorduk, teyit etmeye çalıştık. Daha sonra teyit de geldi ve birkaç gün etkisinden kurtulamadım." dedi.
Dünyanın hiçbir yerinde meclislerin bombalanmadığını anlatan Çufalı, şunları kaydetti:
"Bu hainler, Meclisimizi bile bombaladılar. 'Halkımız sessiz tepki verir, biraz bekler öyle tepki verir.' diye anlatıyorduk ama bundan sonra öyle anlatmayacağız. Bundan sonra darbecilerde eğer öyle bir şey düşünüyorlarsa çok daha fazla planlarını yapacak, düşünecekler. Çünkü artık karşılarında öyle oturan, darbeyi bekleyen, darbeden sonra da bir süre bekleyen, sivil hayata geçtikten sonra, 'Ben sandıkta karşılığını veririm.' diyen bir millet yok. Türkiye olarak ortak düşüncemiz vatandı, özgürlüktü. Bu ortak paydada bütünleştik. Geleceğimizle ilgili kaygımız da yok ve gençliğimize, halkımıza, milletimize güveniyoruz. Bir millet olarak bütün dünyaya örnek olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."
Konuşmaların ardından, panel oturumlarla devam etti.
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