15 Temmuz Pazar reyting sonuçları: Dünya Kupası finali ne kadar izlendi? Reyting birincisi kim oldu?

15 Temmuz Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu mu? Dün akşam çoğu kanalda 15 Temmuz Anma Töreni canlı olarak yayınlandı. Binlerce insanın akın ettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitlerimiz minnetle anıldı. Peki canlı yayın televizyonlardan ne kadar izlendi? Dünya Kupası finali, Fransa - Hırvatistan maçı ile sona erdi. Fransa, şampiyon olurken maçın canlı yayını ne kadar izlendi? 15 Temmuz Pazar gününün birincisi hangi yapım oldu? 15 Temmuz reyting sonuçları haberimizde.
15 Temmuz reyting sonuçları henüz belli olmadı. Bir önceki akşamın reyting sonuçlarına göre Star TV'nin ses getiren dizisi Erkenci Kuş, tekrar bölümü ile Cumartesi akşamının en çok izleneni oldu. Onu takip eden programlar ise Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Show TV Ana Haber ve Dünya Kupas 3.lük maçı oldu. Bugünün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde en kısa zamanda paylaşacağız...
REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR?
Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.
İzleyici Ölçümü nedir ?
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.
Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?
Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.
A/B ve TOTAL ne demek?
Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.
REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.
SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.
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