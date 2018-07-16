15 Temmuz Pazar reyting sonuçları: Dünya Kupası finali ne kadar izlendi? Reyting birincisi kim oldu?

15 Temmuz Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu mu? Dün akşam çoğu kanalda 15 Temmuz Anma Töreni canlı olarak yayınlandı. Binlerce insanın akın ettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitlerimiz minnetle anıldı. Peki canlı yayın televizyonlardan ne kadar izlendi? Dünya Kupası finali, Fransa - Hırvatistan maçı ile sona erdi. Fransa, şampiyon olurken maçın canlı yayını ne kadar izlendi? 15 Temmuz Pazar gününün birincisi hangi yapım oldu? 15 Temmuz reyting sonuçları haberimizde. 15 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI 15 Temmuz reyting sonuçları henüz belli olmadı. Bir önceki akşamın reyting sonuçlarına göre Star TV'nin ses getiren dizisi Erkenci Kuş, tekrar bölümü ile Cumartesi akşamının en çok izleneni oldu. Onu takip eden programlar ise Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Show TV Ana Haber ve Dünya Kupas 3.lük maçı oldu. Bugünün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde en kısa zamanda paylaşacağız... REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.