15 Temmuz Roman Yarışması ödül töreni

Develioğlu, 15 Temmuz'da yurt genelinde 251 vatandaşın şehit olduğunu anımsatarak, "İnsanlar vatanları, ülkeleri, memleketleri, istiklalleri ve istikballeri için canlarını verdi. Böyle bir hain girişimi bu millet göğsünü siper ederek durdurdu, biz bunu unutmayacağız, unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin hazırlanan bir videonun gösterimiyle başlayan programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür sözünü hatırlatarak, "Şunu söylüyor büyüklerimiz, insan hafızasında unutma hastalığı vardır ama yazı ve kayıt şaşmaz, devamlı durur. İşte biz de Bahçelievler Belediyesi olarak bunu yapmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın duyurulması için destek veren belediye, medya kuruluşları ve sponsorlar ile jüri üyelerine teşekkür eden Develioğlu, "Biz zabıt olsun şaşmasın diye 'Tarihin Şahitleri Yazılıyor' başlıklı 15 Temmuz roman yarışmasını yapmaya çalıştık." dedi.

15 Temmuz'da havalimanına gidenlerin hiçbir iş yerine en ufak bir zarar dahi verilmediğine şahit olduklarını ifade eden Develioğlu, "O insanların tek bir düşüncesi vardı, o da vatandı. Ülkelerini kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı." dedi.

- "15 Temmuz zihnimizde halen diri ve canlı"

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de 15 Temmuz'da yaşananların herkesin zihninde halen diri ve canlı olduğunu söyledi.

Yapılan ziyaret ve programlarda acıları tekrar yaşatmaktan çok, 15 Temmuz kahramanlarının cesaret ve öz güvenini nesilden nesle aktaracak, milli hafızada bunu var kılacak işlere imza atmayı amaçladıklarını vurgulayan Şebik, "Rabbim bir daha böylesi darbeler yaşatmasın ama bu ülkeyi de kahramansız bırakmasın. Türk milletinin öz güveni yerinde olduğu zaman neleri başarabildiğini 15 Temmuz'da çok net bir şekilde görmüş olduk." ifadesini kullandı.