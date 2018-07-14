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"15 Temmuz ruhunu 1071'deki şehitlerimizden emanet aldık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "15 Temmuz ruhunu 1071'de bu topraklara adım attığımız günden itibaren, bu toprakları bize vatan yapmak için canından vazgeçen bütün şehitlerimizden emanet aldık. Emaneti hakkıyla taşıyabilmeye ve geleceğe getirebilmeye çalışıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "15 Temmuz ruhunu 1071'de bu topraklara adım attığımız günden itibaren, bu toprakları bize vatan yapmak için canından vazgeçen bütün şehitlerimizden emanet aldık. Emaneti hakkıyla taşıyabilmeye ve geleceğe getirebilmeye çalışıyoruz." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda, Samsun Valiliği, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehit Yakınları ve Gazi Buluşması'nda, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Karaaslan, 15 Temmuz'un bir tarafıyla çok karanlık ama bir tarafıyla da çok aydınlık bir sabaha ulaşılmış destan olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un milletçe omuz omuza verilen bir destanın adı olduğuna işaret eden Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarih kitaplarında okumaya alışkın olduğumuz, 'böyle milletiz' diye her okuduğumuzda gurur duyduğumuz o millet olmanın gereğini yaptığı bir gecedir 15 Temmuz. Bugün ikinci yıl dönümü öncesi şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geldik. Bu geceyi yaşayanlarla da konuştuk. Bu iki senede yaşananlar 15 Temmuz'un bir daha yaşanmasını bırakın, kimsenin aklından bile geçirmemesi için verilen çok büyük mücadeleyle geçti aynı zamanda."

FETÖ'nün devletin bütün hücrelerine sızmış aynı zamanda çok büyük casusluk operasyonu olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bütün kanallara sızmış yapının unsurlarının temizlenmesi ama onun yanında ülkenin gelişimine katkı verilmesi, ülkenin şahlanışa geçmesi... Başka bir ülkenin başına gelseydi sistemi toparlamak ve ayağa kaldırmak için eminin ülkesinde çok büyük zorluklar çekerdi. Biz, mevcut sistem yetmiyor diyerek bir sistem değiştirdik, hayata geçirdik. Bugün şahlanış olarak adlandırdığımız yeni bir dönemdeyiz. 15 Temmuz ruhunu 1071'de bu topraklara adım attığımız günden itibaren, bu toprakları bize vatan yapmak için canından vazgeçen bütün şehitlerimizden emanet aldık. Emaneti hakkıyla taşıyabilmeye ve geleceğe getirebilmeye çalışıyoruz."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

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