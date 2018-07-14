İSTANBUL (AA) - Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, daha aydınlık günler için 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini bildirdi.

Akbulut, 15 Temmuz’un 2. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da vatana, millete ve devlete karşı, hain bir darbe girişiminde bulunanları bir kez daha lanetlediğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) saldırı, hile ve tuzaklarına karşı, destansı bir direnişle karşı duran milleti tebrik eden Akbulut, şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve esenlikler dilediğini ifade etti.

Akbulut, 15 Temmuz darbe girişimini bertaraf eden Türkiye'nin bugün daha da güçlenerek dünya mazlumlarına umut olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milletçe var olmanın bir sembolü olan 15 Temmuz, hem milli birlik ve beraberliğimizin hem de milli dirilişimizin yıl dönümüdür. 15 Temmuz, din, vatan, millet savunması için ölümüne yapılan sivil yürüyüşün adıdır. Onlarca şehit, binlerce gazi ve yüzbinlerce adsız kahramanla tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı şanlı bir direnişle karşı koyarak, bugün onur ve gururla yaşayışın hediye edildiği muhteşem günün ikinci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Daha aydınlık günler için 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmalıyız. Referansını dinden aldığını iddia ederek, insanlarımızın temiz dini duygularını uydurdukları hurafelerle, hain emellerine alet eden inanç tüccarlarını asla unutmamalıyız."

Akbulut, 15 Temmuz gecesi tüm halkı şehrinin meydanlarında ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte olmaya davet etti.

