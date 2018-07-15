15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri anılıyor. NTV canlı yayınına katılan şehit Batuhan Ergin'in annesinin söyledikleri izleyenleri göz yaşlarına boğdu. Ergin, oğlunun kendi isteğiyle doğuda askerlik yaptığını söyledi. Ergin, "Oğlum askerdeyken 365 gün boyunca şafak tuttum ancak şu an maalesef şafak yok" dedi.

BATUHAN ERGİN NASIL ŞEHİT OLMUŞTU?

15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği Boğaz Köprüsü üzerinde fotoğrafını çekip, “Erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik” mesajı ile sosyal medyadan paylaşan 21 yaşındaki Batuhan Ergin, birkaç saat sonra darbeciler tarafından kalbinden vurularak köprü üstünde şehit edilmişti.

SON KELİMESİ ‘ALLAHI EKBER’ OLDU

Boğaziçi Köprüsü’ne giden Batuhan tanklarda bulunan darbeci hainler tarafından açılan ateş sonucu kalbinden vuruldu. Ercüment isimli bir vatansever arabasıyla kalbinden yaralanan Batuhan’ı hastaneye götürdü. Son cümlesi “Allahu Ekber” olan Batuhan, yolda şehit oldu.

Köprüye giderken 15 Temmuz gecesi “erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik” şeklinde fotoğraf atan Batuhan’ın mesajı mezar taşına yazdırıldı.

Şehit Batuhan Ergin, İstanbul Ortaköy mezarlığında toprağa verildi.



