15 Temmuz şehidi Eskişehir'de mezarı başında anıldı

Eyüp KELEBEK/ÇİFTELER (Eskişehir), (DHA)- 15 TEMMUZ hain darbe girişimi gecesi İstanbul Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde şehit olan Fatih Dalgıç (25), Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki mezarı başında anıldı. Vali Özdemir Çakacak ile Orgeneral Atilla Gülan şehidin mezarına kırmızı karanfil bıraktı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken üniversite sınavlarına hazırlanmak için polislik mesleğinden müstafi (kendi isteğiyle işinden çekilmiş) duruma düşen Fatih Dalgıç, darbe girişimi gecesi İstanbul Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'ndeki arkadaşlarının yardımına gitti. Dalgıç, çıkan çatışmada şehit düştü. Bekar olan Fatih Dalgıç, memleketi olan Eskişehir'in Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi'nde toprağa verildi.
Şehit Fatih Dalgılıç, bugün Alikan Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, şehidin annesi Asiye Dalgıç, polis olan ağabeyi Mustafa Dalgıç, kardeşi Batuhan Dalgıç, babaannesi Zeynep Dalgıç, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Törene katılanlar, şehidin mezarına kırmızı karanfiller bıraktı.
İl Müftüsü Bekir Gerek'in dua okutmasının ardından şehidin annesinin oturduğu Alikan Mahallesi'ndeki eve gidildi. Buradaki ziyarete Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay da katıldı. Nabi Avcı, şehidin babaannesi Zeynep Dalgıç'a Türk bayrağı ile Kuran-ı Kerim verdi.
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