15 Temmuz şehidi Halisdemir'in kardeşi, öğrencilere konferans verdi

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "15 Temmuz'da başarılı olsaydılar bugün biz Suriye'den daha kötüydük." dedi.

Halisdemir, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta, ağabeyi Ömer Halisdemir'in hayatı hakkında bilgiler paylaştı.

Ömer Halisdemir'in, aldığı birçok eğitimin hakkını verdiğini ifade eden Halisdemir, "Bir hainin ölmesi vatan millet içinse canından vazgeçeceksin. Yanına kadar yaklaşıp onu imha edeceksin. Bu eğitim sadece Ömer Halisdemir için geçerli değil. Tüm askerlerimiz ve özellikle de bordo bereliler için geçerlidir." diye konuştu.

Ağabeyinin arkadaşlarından öğrendiği, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığında yaşananları anlatan Halisdemir, "Hainler helikopterle geliyor. Komutanın üzerinde rütbe yok. 28 kişinin ortasında ve karanlık bir yerde. Hızlıca ilerliyor, gruba 2-3 metreye kadar yaklaşıyor. 'Komutanım' diye sesleniyor. Döndükten sonra iki tane sıkıyor." ifadelerini kullandı.

Halisdemir, 15 Temmuz'un önemine dikkati çekerek, "Çanakkale'de Başkomutanımız nasıl dik durduysa, dedelerimiz nasıl vatanına sahip çıktıysa 15 Temmuz'da da Başkomutanımız 'Ölürsem de milletimle, sağ kalırsam da milletimle.' dedi. 15 Temmuz'da başarılı olsaydılar bugün biz Suriye'den daha kötüydük." diye konuştu.