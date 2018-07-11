15 Temmuz şehidi ikizlerin adı köprüye verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un adı, Adana Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan "ikiz köprüye" verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Hüseyin Sözlü, darbe girişiminin yaşandığı gece Ankara Gölbaşı'nda gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan Ahmet ve Mehmet Oruç'un adının, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaptırılan iki köprüde yaşamasını kararlaştırdı.

Sözlü, Çukurova Üniversitesi ile teknik iş birliği yürüterek, Alparslan Türkeş ve Kasım Ener bulvarları ile Mavi Bulvar kesişimine kent trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan "ikiz köprünün" yaklaşık 8 aylık çalışmayla tamamladığını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve köprünün açılışının 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirileceğini bildiren Hüseyin Sözlü, "15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıldönümünde, vatanın bölünmez bütünlüğü için teröristlere karşı kahramanca savaşan tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Ahmet ve Mehmet Oruç, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki tesislerinde, FETÖ'nün darbe girişiminde F-16 savaş uçaklarınca atılan bombalar nedeniyle şehit düşmüş, şehit ikizler Alihocalı Mahalle Mezarlığı'na defnedilmişti.

